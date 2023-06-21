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歐經濟安全戰略劍指中俄 與「去風險化」伙伴合作 增軍民兩用出口管制

【明報專訊】歐盟周二（20日）發表「歐洲經濟安全戰略」的聯合通訊文件（下稱「文件」），詳述歐盟面臨的經濟安全風險及可以減低那些風險的新工具，包括計劃今年提出措施處理海外投資引發的安全風險，並加強對軍民兩用品的出口管制。文件沒點名，但被認為是劍指中國、俄羅斯等對手。

4風險：供應鏈、基建、技術、經濟脅迫

歐盟在「歐洲經濟安全戰略」（European Economic Security Strategy）提到歐盟經濟面臨4類風險：1）供應鏈韌性風險（包括能源安全），例如價格飈升風險、關鍵產品不足或稀缺風險等；2）關鍵基礎設施的實質和網絡安全風險，例如管道、海底電纜、發電、運輸、電子通訊網絡等被破壞的風險；3）與技術安全和技術泄露相關的風險，「在某些情况下，技術泄露風險會加強那些可能利用這些技術破壞和平與安全的軍事／情報能力，特別是對於量子計算、先進半導體或人工智能等軍民兩用技術，因此需要特定的風險緩解措施」；4）經濟依賴武器化或經濟脅迫風險，即第三國通過影響貿易或投資措施針對歐盟、其成員國和歐盟企業的風險，以促使歐盟在合法政策制定範疇內改變政策。

年內出招管海外投資

文件提出以三管齊下方式減輕已識別風險，包括：1）提升歐盟競爭力，通過加強單一市場、支持強大而有韌性的經濟、投資於技能並促進歐盟的研究、技術和產業基礎；2）通過一系列現有政策和工具來保護歐盟的經濟安全，並考慮採用新的政策和工具來解決可能存在的漏洞；3）與最廣泛的合作伙伴建立關係，以加強經濟安全，包括通過進一步完成貿易協定、加強其他伙伴關係、加強基於國際規則的經濟秩序和多邊機構（如世界貿易組織），並通過「全球門戶」投資可持續發展。

文件提出多項新行動，以維護歐盟成員國的利益和安全，包括建立攸關經濟安全的技術清單並評估其風險、全面實施歐盟的軍民兩用出口管制法規、審查外國直接投資篩選法規、與成員國共同研究出口投資可能產生的安全風險，並在此基礎上於年底前提出倡議等。

文件沒有點名中國，但強調要在經濟安全方面和跟歐盟有共同關切的國家合作，又提到「與一同走在去風險化（de-risk，歐盟減少對中國經濟依賴的政策）道路上的國家合作」。

文件提到「歐洲經濟安全戰略」為歐盟成員國和歐洲議會之間的戰略討論奠定基礎，旨在制定全面的保護歐盟經濟安全方案。歐洲理事會將在下周四、五（29至30日）的會議上考慮這一戰略。

（法新社/路透社/彭博社）

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