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WSJ：華擬古巴建軍事訓練設施

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）周二（20日）引述美國現任和前任官員報道，中國正就在古巴建立聯合軍事訓練設施與古巴談判，並已引起華盛頓警覺，擔憂中國可能藉此在距佛羅里達海岸僅160公里處駐軍，進而展開情報行動。剛結束訪華行程的美國國務卿布林肯昨在倫敦向記者表示，他已就中國在古巴的情報和軍事活動向中方「非常清楚表明」，美方深表關切和「會非常、非常密切留意此事」。

布林肯：向華清楚表明關切

美國國務卿布林肯剛完成訪華行程，《華爾街日報》周二即披露上述消息。該報本月8日曾報道，中、古已達成秘密協議，將在古巴設立「竊聽站」，並同意為此支付古巴數以十億計美元。中、古否認，北京又駁斥布林肯相關說法，敦促美方反躬自省，「停止造謠抹黑，停止對各國作無差別竊聽」 。

周二報道引述美國情報報告，指聯合軍事訓練設施選址古巴北部沿岸地區，相關討論已進入後期階段。拜登政府已聯絡古巴官員，嘗試阻止交易。

華府官員表示，被列為高度機密的新情報提到，中國擬在古巴建立的訓練設施，並認為這些情報「有說服力但較零散」。決策者和情報分析人員在解讀這項情報時，表達了不同程度的擔憂。報道引述一名現任及一名前任美國官員指出，有關軍事設施可為中國提供平台甚至可能在古巴永久駐軍，並擴大情報蒐集範圍，包括針對美國的電子竊聽。

上述人士表示，最令美國擔憂的是這項設施是中國「141項目」一部分，報道指「141項目」是解放軍旨在擴大全球軍事基地和後勤支持網絡的舉措。

（華爾街日報）

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