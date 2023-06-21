Xbox手掣操作 廢棄鋼管壓艙 舊客批結構如拼湊

【明報專訊】不少富豪近年不滿足於到普通景點，有公司推出到危險火山和南極等昂貴的極限旅遊服務針對他們賺錢，但不少具有風險。去年曾參加今次事故同類鐵達尼號殘骸觀光之旅的哥倫比亞廣播公司（CBS）記者波格稱，「泰坦」號潛水器曾在海底迷航3小時，批評其結構像「拼湊」而成，包括用遊戲機手掣駕駛操作。有專家早就擔心這類深海探險會出事。
波格周一向英媒表示，「泰坦」號潛水器用Xbox遊戲機手掣操作，部分壓艙物僅是廢棄的建築鋼管，艙內的照明燈是從露營用品店購買。他曾在上船前憂慮安全卻步，最終被「海洋之門」行政總裁拉什（Stockton Rush）說服，指主船艙由碳纖維製造，足夠「堅實穩固」。但他稱在該次航程中，「泰坦」號仍迷途了3小時。
去年參加者稱海底迷途3小時
此外，「海洋之門」官網並未要求參加探索鐵達尼號的乘客有深海探索經驗，僅稱「有少許體能上的要求」，包括可以在湧浪海面上落船。去年參與同項活動的紐約作家賴斯（Mike Reiss）則稱，事前須簽「生死狀」。
曾參與1985年首次鐵達尼號探險旅程的加拿大科學家和探險達人麥金尼斯（Joe MacInnis）表示，深海探險活動有「三大隱憂」，包括潛水器船艙起火、故障和被外物糾纏，如今終不幸出現失蹤的嚴重事故。他指自己第二次探索鐵達尼號時，潛水器曾被殘骸卡住，幸獲另一艘潛水器到來調查，找到脫困的微小空間。同一次旅程潛水器駛到鐵達尼號船尾時亦曾一度失聯，離開該範圍後才恢復無線電通訊。