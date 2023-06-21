Xbox手掣操作 廢棄鋼管壓艙 舊客批結構如拼湊

波格周一向英媒表示，「泰坦」號潛水器用Xbox遊戲機手掣操作，部分壓艙物僅是廢棄的建築鋼管，艙內的照明燈是從露營用品店購買。他曾在上船前憂慮安全卻步，最終被「海洋之門」行政總裁拉什（Stockton Rush）說服，指主船艙由碳纖維製造，足夠「堅實穩固」。但他稱在該次航程中，「泰坦」號仍迷途了3小時。

去年參加者稱海底迷途3小時

此外，「海洋之門」官網並未要求參加探索鐵達尼號的乘客有深海探索經驗，僅稱「有少許體能上的要求」，包括可以在湧浪海面上落船。去年參與同項活動的紐約作家賴斯（Mike Reiss）則稱，事前須簽「生死狀」。

曾參與1985年首次鐵達尼號探險旅程的加拿大科學家和探險達人麥金尼斯（Joe MacInnis）表示，深海探險活動有「三大隱憂」，包括潛水器船艙起火、故障和被外物糾纏，如今終不幸出現失蹤的嚴重事故。他指自己第二次探索鐵達尼號時，潛水器曾被殘骸卡住，幸獲另一艘潛水器到來調查，找到脫困的微小空間。同一次旅程潛水器駛到鐵達尼號船尾時亦曾一度失聯，離開該範圍後才恢復無線電通訊。

（綜合報道）