明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

Xbox手掣操作 廢棄鋼管壓艙 舊客批結構如拼湊

【明報專訊】不少富豪近年不滿足於到普通景點，有公司推出到危險火山和南極等昂貴的極限旅遊服務針對他們賺錢，但不少具有風險。去年曾參加今次事故同類鐵達尼號殘骸觀光之旅的哥倫比亞廣播公司（CBS）記者波格稱，「泰坦」號潛水器曾在海底迷航3小時，批評其結構像「拼湊」而成，包括用遊戲機手掣駕駛操作。有專家早就擔心這類深海探險會出事。

波格周一向英媒表示，「泰坦」號潛水器用Xbox遊戲機手掣操作，部分壓艙物僅是廢棄的建築鋼管，艙內的照明燈是從露營用品店購買。他曾在上船前憂慮安全卻步，最終被「海洋之門」行政總裁拉什（Stockton Rush）說服，指主船艙由碳纖維製造，足夠「堅實穩固」。但他稱在該次航程中，「泰坦」號仍迷途了3小時。

去年參加者稱海底迷途3小時

此外，「海洋之門」官網並未要求參加探索鐵達尼號的乘客有深海探索經驗，僅稱「有少許體能上的要求」，包括可以在湧浪海面上落船。去年參與同項活動的紐約作家賴斯（Mike Reiss）則稱，事前須簽「生死狀」。

曾參與1985年首次鐵達尼號探險旅程的加拿大科學家和探險達人麥金尼斯（Joe MacInnis）表示，深海探險活動有「三大隱憂」，包括潛水器船艙起火、故障和被外物糾纏，如今終不幸出現失蹤的嚴重事故。他指自己第二次探索鐵達尼號時，潛水器曾被殘骸卡住，幸獲另一艘潛水器到來調查，找到脫困的微小空間。同一次旅程潛水器駛到鐵達尼號船尾時亦曾一度失聯，離開該範圍後才恢復無線電通訊。

（綜合報道）

上 / 下一篇新聞