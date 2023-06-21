潛賞鐵達尼失聯 供氧倒數96小時 富豪團5乘員出事 美加聯合搜救

由「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions；下簡稱「海洋之門」）營運的「泰坦」（Titan）號小型潛水器和母船「極地王子」（Polar Prince）號約於上周五從加拿大紐芬蘭聖約翰斯出發，周日抵達約700公里外的鐵達尼號殘骸所在位置海面，當地清晨4時「泰坦」號開始下潛，預計在鐵達尼號殘骸周圍逗留觀光約兩小時。惟「極地王子」號在周日早上近10時最終收到「泰坦」號發出的文字聯絡信息後，就與對方失聯。

恐遭殘船勾纏 氧氣最快明耗盡

加拿大軍方周日下午接到報告，由於事發位置屬於美國麻省對開海域，轉介報告美國海岸防衛隊（USCG），由波士頓分部立即領導救援。USCG第一區指揮官梅傑（John Mauger）周一下午在記者會上表示，已出動C-130「大力神」運輸機和P-8「海神」反潛巡邏機到麻省科德角以東1450公里上空搜索，加拿大海岸防衛隊亦有出動參與，附近商船也投下聲納浮標作水中搜索，到昨日加國空軍CP-140「極光」加入行動。

潛水器無法自行升降 水底無GPS

梅傑又表示，泰坦號有可能被鐵達尼號的殘骸勾纏，使救援任務「非常複雜」。「海洋之門」顧問康坎農（David Concannon）向美媒指出，潛水器的96小時供氧約周日上午6時開始運作，這意味將於周四上午6時（本港周四下午6時）耗盡。他又表示官員正加緊獲取可潛至水深6000米的遙控機器。《紐約時報》報道，美國海軍一款名為「線控海中回收器具-21」（CURV-21）的無人機器可到達該水深。

當時號稱「不沉巨輪」的鐵達尼號1912年4月從英國修咸頓駛往美國紐約的處女航中，在北大西洋撞冰山沉沒，船上2200多名乘客與船員中共有逾1500人罹難。目前鐵達尼號殘骸位於紐芬蘭外海約592公里、水深約3810米的海牀。

「海洋之門」2009年成立，早年安排研究人員和探險家探索海洋資源，2021年起提供觀光鐵達尼號殘骸服務。惟「泰坦」號安全成疑，被指無法自行升降，在深海亦無法以全球定位系統（GPS）和無線電聯繫，僅能在短距離內用文字信息與母船溝通，接受後者指示在海底航行。

兩可能成因 指望美軍深潛器救人

截至昨晚截稿，潛水器所在位置和失聯原因仍未明，搜索也未見成果。倫敦大學學院海洋工程教授格雷格（Alistair Greig）認為有兩大出事可能：如僅是供電和聯絡故障，潛水器有機會已升回海面並漂浮；但如潛水器船艙在海底「漏氣」失壓，則情况「不樂觀」。

去年曾參與同類活動的哥倫比亞廣播公司（CBS）記者波格稱，乘員們被鎖在船艙內，即使潛水器在水面，也須有人從外部開門救出他們。

「海洋之門」官網資料顯示，觀光鐵達尼號殘骸服務一般每團5人，除潛水器駕駛員和導遊外，另載3名乘客，整個航程每名乘客收費25萬美元（約195萬港元）。今次事故5人（見圖）包括英國富豪探險家哈丁（Hamish Harding）。

（綜合報道）