BBC：蛇船沉前已停7小時 與希臘說法相左

BBC按海事分析平台MarineTraffic提供出事當天肇事範圍的船舶活動數據。該蛇船雖然沒有追蹤位置設備，但歐盟邊境及海岸防衛局於格林威治時間（下同）周二早上8時左右發現蛇船並通知希臘當局，支援地中海偷渡者的熱線Alarm Phone約4小時後首接該船遇險求救。到下午3時，一艘船在收到海岸防衛隊要求後，駛向蛇船提供糧水。希臘海岸防衛隊直升機曾於下午3時35分左右飛近蛇船，指它當時正維持着「穩定航向航速」。到下午6時，另一艘船再向蛇船提供補給。

BBC稱，經確認真實性的影片、照片和紀錄皆顯示，該船這段期間並沒有大幅移動，直到晚上11時沉沒。

生還者稱船長上周二晚已求助

23歲敘利亞裔生還者哈桑亦告訴美聯社，他和一些人上周二晚聽到船長用衛星電話求助。非政府組織亦表示，事前接到該船多個求助呼喚，與希臘政府說法不符。

希臘將於6月25日舉行大選。現屆政府對移民採取強硬立場，屢被外界批評指使邊防人員阻撓或強行驅逐非法入境者。

（衛報/BBC）