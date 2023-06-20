明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

BBC：蛇船沉前已停7小時 與希臘說法相左

【明報專訊】地中海蛇船海難發生後，最接近肇事位置的希臘備受沒有迅速救援指摘，但該國堅稱事發前蛇船表明想繼續前往意大利而拒絕援助。不過，英國廣播公司（BBC）依據海事數據指出，該蛇船沉沒前在海上停了7個小時，令人懷疑希臘所謂該船正兼程前行的說法，多個組織均表示該船事前已發出求救，反駁希臘的說法。

BBC按海事分析平台MarineTraffic提供出事當天肇事範圍的船舶活動數據。該蛇船雖然沒有追蹤位置設備，但歐盟邊境及海岸防衛局於格林威治時間（下同）周二早上8時左右發現蛇船並通知希臘當局，支援地中海偷渡者的熱線Alarm Phone約4小時後首接該船遇險求救。到下午3時，一艘船在收到海岸防衛隊要求後，駛向蛇船提供糧水。希臘海岸防衛隊直升機曾於下午3時35分左右飛近蛇船，指它當時正維持着「穩定航向航速」。到下午6時，另一艘船再向蛇船提供補給。

BBC稱，經確認真實性的影片、照片和紀錄皆顯示，該船這段期間並沒有大幅移動，直到晚上11時沉沒。

生還者稱船長上周二晚已求助

23歲敘利亞裔生還者哈桑亦告訴美聯社，他和一些人上周二晚聽到船長用衛星電話求助。非政府組織亦表示，事前接到該船多個求助呼喚，與希臘政府說法不符。

希臘將於6月25日舉行大選。現屆政府對移民採取強硬立場，屢被外界批評指使邊防人員阻撓或強行驅逐非法入境者。

（衛報/BBC）

相關字詞﹕偷渡船 偷渡者 偷渡 人蛇 人蛇集體死亡 偷渡船沉沒 希臘

上 / 下一篇新聞