希臘船難 巴基斯坦證300國民亡 生還者：巴國人與婦孺被安置低層船艙難逃生

《觀察家報》報道，從外泄的希臘海岸防衛隊所得生還者口供，顯示巴基斯坦人被安排在較低層船艙，逃生機會遠低於在較高層船艙的其他國籍人蛇。婦孺以「受保護」為由，也變相被鎖在船艙底層，是以生還者中無一是婦孺。艙內人想出來找清水或想逃走時，會被船員不當對待。有敘利亞裔生還者說，船內上周二（13日）已經無水無糧，蛇船遇事前已有6人缺水死亡。生還者又稱，用作蛇船的拖網漁船既生鏽又超載。開航第3天引擎就開始故障。

生還者稱開航3天已現故障 上周二起缺水糧

聯合國國際移民組織（IOM）等方估計，遇難蛇船上約有700至750名男女，當中包括埃及人、敘利亞人和阿富汗人，但巴基斯坦人佔了好幾百，主要來自克什米爾地區。全船僅104人獲救，連同希臘當局迄今發現的78名罹難者，反映約有500人失蹤。巴基斯坦稱，獲救的104人中僅12個來自巴基斯坦，相信有逾300名國民身亡。

失蹤者之一是來自巴控克什米爾的21歲青年阿卡什（Muhammad Akash），他早前向家人籌得200萬盧比（約5.4萬港元）給中介人，3個月前踏上赴歐旅程。他獲安排先搭機到迪拜，然後經埃及到利比亞登上蛇船。同行者包括4名家鄉朋友。

巴基斯坦每年有數以千計民眾偷渡往歐洲追求較美好生活，衍生人蛇網絡。該國目前正處於幾十年來最嚴重經濟危機，增長停滯、通脹飈升，政治動盪進一步令該國尋求國際貨幣基金組織（IMF）援助變得複雜。巴基斯坦周日拘捕十名嫌疑蛇頭，總理夏巴茲矢言要「嚴懲」販運人口的人。

（觀察家報/法新社/CNN）