熱浪襲北半球 日韓高溫 印度兩邦最少98人熱死

美南熱浪5死 數十萬人斷電

印度雜誌《今日印度》引述地方官員指，北方邦和比哈爾邦上周四至六（15至17日）有最少98人因炎熱天氣死亡；北方邦巴利亞區（Ballia）一間醫院稱近日接收逾400名病人，大多數患者出現發燒、呼吸困難、心臟病發、中風及腹瀉症狀。當局指死者都年逾60歲，本身有健康問題，惟巴利亞區有官員稱沒有確鑿證據表明死亡人數激增與高溫有關。

日本近日同樣受高溫天氣影響，當地周日下午1時5個最熱城市都在關東地區，其中群馬縣伊勢崎市達34.8℃，東京亦有30.2℃。東京消防廳指截至周日晚9時，共有45人懷疑中暑送院。韓國多地周日亦發出高溫預警，氣象部門預計首爾市周一日間最高溫度將達35℃，大田和光州市也將升至34℃。

至於北美洲，美國得州至路易斯安那州一帶近日出現極端、持續熱浪，並觸發風災，其中得州城鎮佩里頓有3人因龍捲風吹襲而亡。截至周一凌晨，惡劣天氣導致俄克拉何馬州、得州及路易斯安那州分別有逾22萬、逾9.5萬及約8.8萬居民沒電力供應。氣象部門周一凌晨向路易斯安那、阿肯色、田納西和密西西比州約400萬人發出龍捲風警報，國家氣象局稱熱浪及過熱警告會在周日到周一持續影響包括得州在內的南部部分地區，美國東南部未來數日將出現雷暴及暴雨。

（衛報/華盛頓郵報/Axios）