美高規格接待莫迪 人權組織轟「洗白」極右專制

「印度裔美國人穆斯林協會」（IAMC）、「和平行動」等美國人權組織，計劃莫迪周四與美國總統拜登舉行峰會期間，在白宮附近示威，示威者準備了「從印度教至上主義中拯救印度」的標語牌。另有組織準備在莫迪留美期間，在紐約舉行反對活動。

美曾因印度宗教衝突禁莫迪簽證

在莫迪尚是古吉拉特邦首長的2002年，該邦曾發生印度教徒報復屠殺數百至數千名穆斯林的事件，外界普遍認為莫迪須為此負責。美國小布殊政府2005年因該事件向莫迪發出訪美簽證禁令，後來印度最高法院2012年裁定莫迪在事件未有參與串謀，及至莫迪2014年出任總理，奧巴馬政府終撤銷禁令。

莫迪上台後人權組織一直關注其領導的印度人民黨（BJP）加劇侵犯人權。聯合國人權組織批評印度2019年的公民法「根本歧視」穆斯林移民，反改宗法則挑戰印度憲法保障的宗教自由。印度在「全球新聞自由指數」排名由2014年的140位，跌至今年的161位。美國國務院最近的「宗教自由報告」引述印度針對穆斯林和基督徒的暴力和仇恨言論，將其列為17個需「重點關注」的國家之一。

美國《赫芬頓郵報》早前引述印度異見作家維賈揚（Suchitra Vijayan）稱，人權組織等過去近10年經常向白宮反映莫迪政府專制、右翼、反穆斯林和少數族裔，指今次美方以高規格接待莫迪到訪是繼續為其洗白，令人憂慮。

華盛頓智庫威爾遜中心南亞研究所主任庫格爾曼則指，中國挑戰當然是美國輕視印度人權和民主問題的主因，但更深遠原因指美國正視印度為重要長期伙伴。

（綜合報道）