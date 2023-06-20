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莫迪訪美 聚焦國防、關鍵科技合作 美積極拓協作 被指應對中國及助印減依賴俄軍備

【明報專訊】印度總理莫迪周二（20日）將抵達美國展開國事訪問，其間會在白宮跟美國總統拜登正式會晤，並應邀到美國國會發表演說。莫迪此行的焦點預期會是國防和關鍵科技的合作，外媒指屆時會公布的協議相信包括印度同意斥資逾30億美元（約234億港元）購買31架MQ-9B「海上衛士」無人機，以及印度在國內生產此前由美國公司提供的戰鬥機引擎。在美印沒有正式同盟關係下，拜登政府仍積極拓展與印度的軍事高科技協作，被指為應對中國影響力日益加強，以及促進新德里擺脫對俄羅斯軍備的依賴。

路透社：印國防部准購美無人機

路透社上周四最新引述多個消息報道，印度國防部當天已批准採購武裝版本的MQ-9B「海上衛士」無人機，其中一名消息來源透露印方將購買31架這款由美國通用原子公司（General Atomics）生產的無人機，將主要用於海軍在印度洋地區的任務。印度國防部暫未回應路透社查詢。

報道續指，美國政府兩年多前批准向印度出售MQ-9B無人機，但印度政府內部一直未有擬定被稱為「驗收必要性」（acceptance of necessity）文件的正式採購請求書。當莫迪訪美的日期敲定後，拜登政府促請印方推進交易，直至上周二，印方仍未確認採購無人機的數目。

白宮國家安全顧問蘇利文此前表明，莫迪訪美「是為了掃除兩國在國防交易、和高科技貿易，以及投資的障礙」。今次是莫迪2019年開始第二任期以來，首次國事訪問美國。

在美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（QUAD），其成員國都正在或曾經使用MQ-9B無人機，其中印度海軍在2020年夏天與中國爆發邊境衝突後，11月向美國租借了兩架不攜武裝的同款無人機，作監控和蒐集情報之用至今。

彭博社：美助印度本土生產戰機引擎

彭博社上周四則報道，印度和美國接近達成協議，由新德里國營印度斯坦航空工業公司（Hindustan Aeronautics）生產原由美國通用電氣為印度「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機提供的引擎。

協議達成後仍須美國國會批准，倘若最終成事，相信會有助推動印度空軍和其自身戰鬥機研發，以取代老化的俄式裝備，並為莫迪在明年大選爭取再度連任爭取籌碼。雖然俄羅斯近5年對印供武因制裁及其他國家競爭減少了19%，另因難以找到不違反西方制裁的支付方式，運送出現停滯，但俄羅斯仍是印度最大的軍事硬件供應商。

彭博社又表示，印、美又將討論共同生產美軍「史崔克」（Stryker）裝甲運兵車。

路透社則報道，莫迪在美國行程包括周五在華盛頓約翰．甘廼迪表演藝術中心會見聯邦快遞（FedEx）、萬事達信用卡（MasterCard）和Adobe等美國頂尖企業的行政總裁。

莫迪將見頂尖美企總裁

報道又引述消息指，預料莫迪訪美期間不會公開談及中國威脅，但會私下跟美方討論涉華問題。多個美國人權組織計劃莫迪訪美期間示威，抗議印度人權狀况，但路透社引述美國國務院前官員估計，人權不會成為莫迪與拜登討論的重點，又或為雙方帶來什麼影響。

（路透社/彭博社）

相關字詞﹕國事訪問 美印關係 莫迪（ Narendra Modi） 拜登政府 無人機 印度 美國

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