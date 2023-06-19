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沙特外相17年首訪伊朗 兩國融冰更進一步

【明報專訊】伊朗和沙特阿拉伯關係進一步邁向和解，沙特外相費薩爾上周六（17日）訪問德黑蘭，先後會見伊朗外長阿米爾－阿卜杜拉希揚和總統萊希，是2016年兩國斷交以來首次有沙特高級別官員出訪伊朗。雙方其後聲明皆吹和風。

阿米爾－阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）與費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）會晤後舉行聯合記者會。阿米爾－阿卜杜拉希揚表示伊朗「從不把安全等同於窮兵黷武，而是視之為全面概念，包含區內所有國家之間的政治、經濟、文化、貿易和社會等面向」，費薩爾強調兩國在地區安全方面合作的重要，尤其是航海和航道安全，他又期望萊希會接受沙特國王薩勒曼和王儲穆罕默德的來訪邀請。

萊希透過辦公室發表聲明，表示穆斯林國家之間發展關係「沒有障礙」，強調「地區問題和麻煩」可以透過合作和對話來處理，「毋須外國干預」。

沙特對上一次有外相到訪伊朗已是2006年，到2016年沙伊斷交後高官訪問更見中斷，兩國外長今年3月在北京達成復交和相互重開大使館的協議後，沙特曾派出外交代表團到德黑蘭協商，但級別低於費薩爾。

重開使領館被指遇障礙

半島電視台報道，兩國在擴大經濟關係上也取得顯著進展，伊朗期望把與沙特的貿易額由現時每年1500萬美元（約1.17億港元），提升至10億美元（約78億港元）。但兩國互相重開使領館被指遭遇障礙。伊朗本月初相繼重開駐利雅得大使館和駐吉達總領館後，大使仍未確認就任。另一邊廂，沙特重開伊朗使館確實日期仍未定，且未公開確認大使人選。

（半島電視台/路透社/法新社）

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