英特爾加速晶片佈局 波蘭、以色列設廠 德國協議在望

內塔尼亞胡：以國歷來最大筆海外投資

以色列總理內塔尼亞胡昨天宣布，英特爾答應以250億美元在迦特鎮（Kiryat Gat）建新廠房。以色列財政部表示，該廠料2027年落成，將聘用千計員工，至少運營到2035年，英特爾應繳企業所得稅率將由目前的5%增至7.5%，但仍遠低於正常稅率。

英特爾發表聲明稱，該公司在以色列的業務對其全球成功起「關鍵作用」，為滿足未來生產需求承諾，故有意擴大在以色列的生產能力。英特爾在以色列開廠已近半世紀，疫前已跟以色列財政部洽談，在其生產電腦晶片的迦特鎮另設半導體製造廠。

新冠疫情曾導致全球半導體供應鏈緊張，長年仰賴亞洲廉宜晶片的西方國家面臨突如其來的短缺，加上半導體最關鍵生產地台灣深陷中美角力的風險，促使發達國尋求增加本土或鄰近友邦的產能，降低對台灣的依賴。英特爾從中看到收復晶片生產領導地位的機會，拓展跟各國合作建廠。

疫情及台海緊張 促發達國減依賴亞洲供應鏈

英特爾上周五（16日）才宣布在波蘭西部城市弗羅茨瓦夫投資46億美元（359億港元），開設半導體裝配工廠和測試設施，又透露正跟意大利洽談建設第二間大型測試和組裝工廠。

德國是另一重點合作對象，英特爾擬在德國薩克森州馬格德堡建立晶圓加工廠，但雙方在補貼金額上曾有分歧。德國《商報》上周四指德國政府終同意補貼額由原先的68億歐元（約583億港元）增至99億歐元（約848億港元）。《金融時報》翌日引述知情者報道，雙方「接近達成協議」。然而，德國最重要的需求來自汽車業界，英特爾專精的晶片類型並不相配，故外界對柏林拉攏有所質疑。

英特爾表示，弗羅茨瓦夫和馬格德堡工廠預計不遲於2027年準備就緒，日後現有愛爾蘭廠房與德國生產的晶圓可送到波蘭切割成獨立的晶片及完成組裝、性能測試，繼而付運，屆時可望「提高歐洲半導體供應鏈的彈性和成本效益」。

（金融時報/華爾街日報/路透社/法新社）