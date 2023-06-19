澤連斯基堅持先解放領土 普京「插嘴」指建議受誤導 非洲領袖親訪促談判 烏俄未受落

塞內加爾、埃及、贊比亞、烏干達、剛果共和國、科摩羅及南非領袖上周六抵達聖彼得堡的康斯坦丁宮，獲俄羅斯總統普京迎接。非洲領袖盼在此行就一系列「信任建立措施」尋求達成協議，同時尋求表達非洲大陸深受烏戰、尤其是其引發的糧食價格急升所影響的聲音。

南非總統10倡議 會後稱繼續對話

南非總統拉馬福薩在會上提出10點原則，包括緩和局勢、承認國家主權、保障所有國家安全、通行無阻地經黑海出口糧食，及將戰俘和兒童送回原籍國等。

普京一開始即強調俄羅斯對非洲大陸的承諾，並表揚非方以「不偏不倚」態度對待俄烏衝突。但在科摩羅、塞內加爾及南非與會領袖發言後，普京在其他非洲領袖發言前插話，質疑代表團提出的建議「很多都被誤導」，路透社形容普京在「訓斥」非洲國家領袖。

普京堅稱西方挑衝突致糧價升

普京說，烏克蘭及其西方盟友早在俄軍出兵前已挑起衝突，要為去年初糧食價格上升情况負責的是西方。普京又稱烏克蘭糧食經黑海港口出口無助緩和非洲的糧食難題，宣稱大部分糧食都被送往富裕國家。他堅稱莫斯科從未拒絕與烏談判，聲言俄方沒有阻止任何烏克蘭兒童回家，「我們將他們帶離衝突地區，拯救他們的生命」。

拉馬福薩在會後說戰爭須透過談判及外交方式解決，正面描繪烏、俄之行，強調非洲和平倡議「有影響力」，其終極成功會由本身目標、即停止戰爭來衡量。他說非方會繼續跟普京和澤連斯基對話，並會跟聯合國秘書長古特雷斯報告斡旋成果。

克宮發言人佩斯科夫其後說，非洲代表團提出的建議非常難以實行，但普京對計劃感興趣，俄方會繼續與非洲國家對話。

澤連斯基：不知非洲領袖訪俄何用

非洲領袖訪俄前一天先到訪烏克蘭會見澤連斯基。拉馬福薩強調此行旨在傳達非洲國家對俄烏戰爭的看法，非洲聯盟輪值主席兼科摩羅總統阿蘇馬尼則指，什麼都不做並不符合他們的利益。澤連斯基會後重申，只有俄軍撤出佔領土地後，才有可能跟俄方和談，又質疑「無法理解」非洲領袖跟普京會面有何得着。他自言在會上多次表明當俄軍仍佔領烏克蘭土地之際跟俄方談判，將意味「戰爭、痛苦、折磨只是暫時凍結住」。

雙方在基輔會面前，該地受到俄軍導彈攻擊，澤連斯基指摘俄方此舉顯示普京未能控制俄軍又或「失去理性」。非洲領袖代表團另外到訪俄軍涉屠殺平民的基輔市郊城鎮布查。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）