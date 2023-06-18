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500人失蹤 希海難惹爭議 生還者指繫船肇禍 當局否認

【明報專訊】一艘載有數百名難民的漁船上周三（14日）在希臘南部對出海域沉沒，至少78人死亡，104人獲救，聯合國人權事務高級專員辦事處表示，相信有多達500人失蹤。希臘看守政府總理薩爾馬斯上周五強調會徹查沉船原因，但當局救援時間及方式惹來爭議。有生還者指出，希臘海岸防衛隊曾拖拉漁船或導致後者翻覆；支援難民組織亦稱，早在周二下午已通知希臘該漁船需要救助。希臘否認有關說法，稱海岸防衛隊從未拖拉或繫船，並稱早向漁船提出援助，但被拒絕。

希：船上人欲赴意 拒受助

希臘海岸防衛隊最初稱，他們與滿載難民的漁船保持一定距離，但當地傳媒其後引述消息人士報道，海岸防衛隊成員曾用繩綁住漁船，以便檢看船上情况，之後船上的人解開繩子，繼續向意大利駛去。兩名生還者更認為，海岸防衛隊用繩綁船可能導致該船沉沒。目前大部分船上倖存者均在希臘城市卡拉馬塔暫住，該市議員波利赫羅諾普洛斯（Tasos Polychronopoulos）引述船上一名24歲敘利亞人說，海岸防衛隊嘗試用繩把他們拖到左邊，「但不知為何船身轉向右，並突然沉沒」。另一生還者上周四向到訪的前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）說，海岸防衛隊曾向漁船上的人扔了一根繩子，「因為他們不知道如何拉動繩子，船身開始左右傾斜。海岸防衛隊的船開得太快，漁船已向左傾斜」。

希臘政府發言人斯亞肯塔里斯（Ilias Siakantaris）上周五表示，海岸防衛隊員曾先用繩固定自己，再接近該漁船，查看他們是否需要協助，強調沒有試圖拖動或拴住漁船，而船上的人稱要前往意大利，拒絕援助。

難民組織：至少兩次求救

希臘當局亦被質疑未有及早施援。海岸防衛隊表示，上周二早上得悉該漁船在海上，並從直升機觀察它到下午6時仍「穩定航行」，之後利用衛星電話聯絡船上其中一人，那人稱乘客需要食物和水，但想繼續前往意大利。當局監察該船約15小時，直至周三早上，船上人報稱引擎出現問題，約40分鐘後，該船劇烈搖晃並沉沒。希臘公民保護部長圖爾納斯（Evangelos Tournas）稱，海岸防衛隊不能在沒有援助請求下在國際水域採取行動，並稱這樣做可能造成危險。

不過，一直與保持聯絡的難民支援組織Alarm Phone指出，他們上周二下午已發電郵通知希臘海岸防衛隊，船上多達750人正尋求協助，又稱船上人至少兩次求援。有法律專家指出，海事法要求希臘當局在船舶不安全情况下嘗試救援，無論船上人有否提出請求。

希臘紅十字會救援醫生瓦西拉科斯（Georgios Vasilakos）稱，生還者中沒有婦孺，有倖存者稱所有婦孺被隔離在甲板下，這是為何當漁船傾覆，他們無法及時逃生的原因。當地電視台引述生還者稱，船艙內有上百名兒童。

（BBC/衛報）

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