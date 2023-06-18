報復式旅遊損環境 法小島下「限客令」

法新社報道，法國北部以美景聞名的布雷阿島（Brehat）曾試過單日接待遊客人數達6000人，是當地377名居民的15倍，市長卡爾（Olivier Carre）上周發布行政命令，指當地社區無法處理旅遊旺季比平時增加10倍的廢物，因此自7月14日至8月25日旅遊高峰期間，限制即日來回訪客人數不多於4700人。

業界指八成客聚兩成地區 籲分流

大量遊客湧入也令布雷阿島上通往北部景點燈塔的路徑出現損耗，並衝擊保護區。法國旅遊部門上周三稱，今年首季的遊客人數回升至近2019年的疫前水平，但「法國旅遊業聯盟」（Alliance France Tourisme）稱，八成遊客湧向全國僅兩成地區，呼籲業界推廣次熱門的景點以疏導遊客。

美國有線新聞網絡（CNN）本月10日報道，今年當地民眾湧赴歐洲旅遊的「瘋狂」夏季已經展開。旅途保險公司安聯（Allianz）估算，今年夏天到訪歐洲的美國民眾人數將比去年上升55%。

為準備今年夏天疫後旅遊旺季，杜布羅夫尼克政府推行「尊重城市」運動，其中發布動畫宣傳片，提醒遊客在景點的行為規範。威尼斯正計劃徵收旅遊稅，景點實施預約制，並已加強向不守規的遊客罰款。

（法新社/CNN）