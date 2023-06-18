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越戰「五角大樓文件」吹哨人病逝 終年92歲

【明報專訊】披露越戰「五角大樓文件」的著名「吹哨人」埃爾斯伯格（圖）上周五（16日）因胰臟癌在家中逝世，終年92歲。1971年為美國智庫軍事研究員的埃爾斯伯格經傳媒發布美國國防部7000頁文件內容，揭露此前歷屆美國政府隱瞞無法打贏越戰的評估，但仍一直擴大戰事，違背公眾利益。他將政府密件曝光，被認為加快結束越戰的因素之一。

赴越後變反戰 控間諜罪獲釋

1931年出生的埃爾斯伯格（Daniel Ellsberg）畢業於哈佛大學和英國劍橋大學，1954年於美國海軍陸戰隊服役，當時他堅信軍事方式為解決國際問題的理想手段。1965年，已經退役的埃爾斯伯格被國務院派往越南調研18個月，他其後在回憶錄中憶述，到埗後僅一星期便意識到美軍燒村的「清剿和把守」（clear and hold）戰略造成大量當地平民傷亡，根本無法贏得民心帶來勝利，開始改變想法。

埃爾斯伯格回國後開始參與反戰活動，之後憑在智庫蘭德公司（RAND Corporation）任職取得接觸美國政府機密的安全許可，得知美國歷屆政府意識到難以打贏越戰，但仍積極謀求擴大戰事。他之後偷偷影印國防部7000頁越戰編彙檔案，1971年交予《紐約時報》。

尼克遜政府曾入稟要求禁制《紐時》繼續報道，埃爾斯伯格在官司期間將文件再交給其他十多家報社。最高法院隨後裁定新聞自由不能被凌駕，批准繼續刊登，於是多家傳媒相繼報道，被視為美國反戰聲浪的重要推手。聯邦調查局（FBI）很快就查到埃爾斯伯格是吹哨者，他躲了兩周後自首，並被控間諜和串謀等罪行，但最終大陪審團提出政府搜證時涉非法監聽、爆竊埃爾斯伯格前精神科醫生辦公室等不當行為，於1973年結案。

晚年力撐斯諾登阿桑奇

埃爾斯伯格獲釋後任職學者，繼續投身反戰運動，晚年大力支持其他吹哨人和泄密者，包括曝光「稜鏡」計劃的前中央情報局僱員（CIA）斯諾登、「維基解密」創辦人阿桑奇等。其本身事蹟2017年被改編成電影《戰雲密報》（The Post）。

埃爾斯伯格今年3月公布確診晚期胰臟癌時憶述：「當我1969偷印『五角大樓文件』時，已做好在監獄度過餘生的心理準備……如這能意味加快越戰結束，我將欣然接受命運。」

（紐約時報/法新社/路透社/中央社）

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