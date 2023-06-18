明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

韓爆囤貨潮 水產部：證安全前不解禁

【明報專訊】韓國民間近期不時示威、請願，反映對福島排放核廢水可能導致海鹽、紫菜、昆布、鯷魚等海產含有放射物質損害健康的憂慮。首爾市教育廳為安撫不安的家長，昨（17日）宣布將全面檢測官方資助學校膳食所含海產的輻射量，其他地方的教育廳亦正研究是否進行類似檢測行動。

首爾資助學校推膳食輻射檢測

韓國海洋水產部長趙承煥上周五到仁川一個魚市場，強調韓國的國產水產安全。其部門同日表明，一日未驗證福島及其周邊7個縣水產安全，都不會解除禁止進口措施。儘管該措施皆因2011年核泄漏污染水域，跟排放核廢水「無關」。其部門又從上周二在釜山開始的兩星期內，在各地辦說明會。該部門亦計劃增設檢測設備及擴大水產核輻射檢測範圍，接納國民的海產檢測申請。

目前每名韓國人每周可向當局申請做一次水產輻射量檢測，當局表示近期申請趨增。一些民間檢測機構也表示所接海產檢測要求較從前增加了兩、三倍。

東電報告表示，5月18日在福島海域發現銫含量超過日本食品衛生法定標準約180倍的許氏平鮋。此事進一步加劇了韓國人搶購、囤積海鹽、海產的情况。在釜山最大海鮮市場釜山札嘎其市場，商人稱近來有貨無市，本地人都不來。在大邱，有主婦表示正囤積未來一年吃的紫菜，並且一見海鹽有貨就買。日本駐港總領事館上周五則發聲明強調，輻射超標魚是在核電站港灣內發現，那兒設有海堤、鐵絲網包圍阻止魚兒外游，也禁止捕撈。

上月現超標魚 日：屬非捕撈區

韓國總理韓惪洙上周一在國會揚言，政府會就散播損害漁業的不實海產安全資訊，採取法律行動。他說，只要放流核廢水合符韓國安全標準，他本人就可以飲下。

（京畿日報/慶尚日報/韓民族報）

上 / 下一篇新聞