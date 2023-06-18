韓爆囤貨潮 水產部：證安全前不解禁

首爾資助學校推膳食輻射檢測

韓國海洋水產部長趙承煥上周五到仁川一個魚市場，強調韓國的國產水產安全。其部門同日表明，一日未驗證福島及其周邊7個縣水產安全，都不會解除禁止進口措施。儘管該措施皆因2011年核泄漏污染水域，跟排放核廢水「無關」。其部門又從上周二在釜山開始的兩星期內，在各地辦說明會。該部門亦計劃增設檢測設備及擴大水產核輻射檢測範圍，接納國民的海產檢測申請。

目前每名韓國人每周可向當局申請做一次水產輻射量檢測，當局表示近期申請趨增。一些民間檢測機構也表示所接海產檢測要求較從前增加了兩、三倍。

東電報告表示，5月18日在福島海域發現銫含量超過日本食品衛生法定標準約180倍的許氏平鮋。此事進一步加劇了韓國人搶購、囤積海鹽、海產的情况。在釜山最大海鮮市場釜山札嘎其市場，商人稱近來有貨無市，本地人都不來。在大邱，有主婦表示正囤積未來一年吃的紫菜，並且一見海鹽有貨就買。日本駐港總領事館上周五則發聲明強調，輻射超標魚是在核電站港灣內發現，那兒設有海堤、鐵絲網包圍阻止魚兒外游，也禁止捕撈。

上月現超標魚 日：屬非捕撈區

韓國總理韓惪洙上周一在國會揚言，政府會就散播損害漁業的不實海產安全資訊，採取法律行動。他說，只要放流核廢水合符韓國安全標準，他本人就可以飲下。

（京畿日報/慶尚日報/韓民族報）