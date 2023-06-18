韓指福島淨水器10年8壞 質疑安全 稱核廢水超標兩萬倍 當局專家正分析

韓國國務調整室第一次長朴購然上周五（16日）在記者會上表示，2013年以來福島核電站的「多核素去除儀器」（ALPS）發生過8次故障。韓國政府的專家考察團上月21日至26日實地考察所獲資料顯示，ALPS於2013年至2014年有兩次設備腐蝕故障，2014年至2021年另有5次涉及過濾器的故障，到去年例行檢查又再發現1次故障。韓國原子能安全技術院（KINS）為主的小組正作詳細分析，配合定期檢查、器材維修保養和管理等問題，以了解ALPS今後運作的安全和持久性。

青瓦台每天記招 在野黨批媚日

因應韓國公眾對福島核廢水排放的不安，尹錫悅政府從上周四（15日）起每個工作天的早上都舉行記者會發布相關資訊。在首場記者會上，朴購然曾提到，試過驗出經ALPS處理核廢水的鍶（Strontium）濃度超標，為日本每公升30貝可（Bq）上限的約1.44萬倍、韓國上限每公升20貝可的2.17萬倍。惟他補充，日方承諾核廢水放射性濃度經ALPS淨化至達標後才會排海。

核廢水議題已成韓國朝野攻訐一大焦點。在野陣營質疑尹錫悅政府的每日記者會如同「為日本政府代言」，最大在野黨共同民主黨昨在仁川舉行反對核廢水排放的集會，炮轟執政陣營「愚弄人民」。朴購然則指摘反對派的說法「侮辱」。

福島第一核電站目前有千多個核廢水儲存缸，日方主張當中三成符合排放入海的條件。日本政府宣稱ALPS可以去除62種放射物，經其淨化的核廢水除了氚之外，放射物水平將低於日本監管標準。

專家：舊樣本超標 不屬IAEA採樣缸

上述考察團的團長、韓國原子能安全委員會委員長劉國熙上周四到國會接受議員質詢，表明日方核廢水不達標就不能排海。他指上述超標數值並非來自國際原子能機構（IAEA）曾採集樣本的儲存缸，而是來自「前一階段」收集的儲存缸。

日本《讀賣新聞》和韓國《韓國日報》上周四發表的聯合民調顯示，84%韓國人反對日方排放核廢水。

（韓聯社/Newsis/京鄉新聞/華爾街日報）