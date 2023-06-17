法施壓歐盟 促反擊華貿易不公

為向中國電動車徵關稅鋪路

報道指出，歐盟近年已加強其貿易防衛手段，而Politico指法國希望歐盟委員會採取這些手段，以顯示歐盟不僅是裝腔作勢。法國最具爭議的想法是歐盟應展開調查，為向中國電動車徵關稅鋪路。歐洲主要擔心中國藉巨大國家支持下不公平地大量生產廉價汽車，以「威脅歐盟電動車生產的速度及規模」湧入歐盟市場。兩名高級官員向Politico稱，歐盟委員會正討論是否展開調查，以容許歐盟對汽車等商品徵反傾銷和反補貼關稅。

Politico又稱，電動車調查並非歐盟首席貿易執行官勒多內（Denis Redonnet）正研究的唯一反華攻勢，3名歐盟官員稱歐盟在考慮對中國醫療器材動用《國際採購工具》（IPI）條例，目的為藉威脅關閉歐盟的公開招標市場，推動中國開放其公共採購市場。另外，兩名官員稱歐盟亦正調查中國鐵路業。

然而，歐盟就採取貿易政策對抗中國有着痛苦回憶：歐盟在2012至13年對中國削弱歐洲太陽能板和電信設備市場採取了反傾銷和反補貼措施時，將歐盟和中國推向貿易戰邊緣。德國有官員已警告中方的報復或傷害對華出口商，讓大量投資中國的歐洲企業的日子更難過，而中國亦可能威脅限制在歐洲的投資。

華為中興被指有安全風險 京斥有罪推定

另一方面，歐盟委員會周四發聲明，稱認為中國電信巨擘華為及中興通訊較其他5G供應商造成更大風險，將採取安全措施以免採購依賴這些供應商設備的新連線服務。歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）呼籲27個歐盟成員國及電信業界在流動網絡上排除使用華為與中興的設備。

中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會表示，歐盟委員會聲稱華為、中興等中國通信企業存在安全風險卻拿不出證據，是典型有罪推定，中方對此堅決反對，強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避免泛政治化、泛安全化。

（Politico/ 路透社/法新社）