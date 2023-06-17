AI篡權操控世界 質疑者指荒謬假定

今年3月底「未來生命研究所」發起聯署，呼籲暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統最少6個月，該聯署人數至今累積逾3萬人，包括電動車公司Tesla創辦人馬斯克等。該研究所創始人、加州大學聖克魯茲分校的宇宙學家阿吉雷（Anthony Aguirre）認為，AI將逐漸獲得授權和變得更加自主，可能篡奪目前人類和人類管理的機構的決策和思維，「到了某個時候，人們會發現運行社會和經濟的大型機器其實並不在人類的控制之下，也無法將其關掉」。

另一派科學家則認為目前的「AI威脅人類生存」討論只屬「荒謬的假定」。西雅圖的「艾倫AI研究所」創始首席執行官埃齊奧尼（Oren Etzioni）說：「在我看來，說『生存威脅論』是『假定』已經非常禮貌了。」

應聚焦眼前問題 設監管

被視為「AI教父」之一的facebook母公司Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）指出，目前的AI確有偏見、公平方面等問題，但它亦創造巨大價值，在教育、醫療等應用情况都令人驚歎。他認為很少人會真正相信人工通用智能（Artificial General Intelligence，具備與人類相同或以上智能的AI）被開發出來後，會在短期內消滅人類的極端情况。他認為，暫停AI發展是不切實際，但認同有需要作一定程度規管，確保會合乎道德及負責任地使用這些AI模型。

牛津大學教授瓦克泰（Sandra Wachter）形容「人類滅絕論」是科幻小說情境，就算發生也可能是幾百年後的事，現在根本無能為力處理，反而歧視、偏見的風險更需處理。

有份聯署3月公開信的美國紐約大學心理學和神經科學榮譽退休教授馬庫斯（Gary Marcus）也認為，與其聚焦人類滅絕等遙遠事情，社會應聚焦真正危險，例如有人企圖用AI製造混亂操縱市場，散播假資訊和窒礙民主進程等。

（環球經緯）