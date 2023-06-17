AI滅絕人類推論 專家兩極

明報國際組

港學者聯署警示AI風險

促立法規管灌輸人類價值

人們對AI的關注，近期由以往的各行業工種被取代、自動駕駛安全性、學生「請槍」生成作業甚至論文，以至假資訊氾濫，提升至認為AI的威脅足以跟核戰及氣候變化等議題看齊。今年3月，1300多名科技領袖和研究人員發表公開信，希望所有比最新公開聊天機械人GPT-4更強大的AI能夠暫停訓練起碼6個月，以讓業界開發「共同安全協議」，確保AI系統不會對人類造成威脅，聯署人數至今累積至逾3萬。

逾350名全球學者及科技業界高層，5月底參與AI安全中心（CAIS）的聯署公開信，警告各國應致力降低AI技術所帶來的「人類滅絕」風險，並將應對AI帶來的人類滅絕風險「與應對疫症大流行和核戰，視為同級的全球優先要務」。參與聯署、有「AI教父」之稱的加拿大多倫多大學電腦學系榮譽退休教授欣頓（Geoffrey Hinton）早前承認對自己的工作感到後悔，憂慮未來科技會威脅人類。有聯署的OpenAI前高層克里斯蒂亞諾（Paul Christiano）4月底時亦警告，AI「接管世界」的機會有10%至20%，到時將造成大量、甚至大部分人口死亡；若AI的智能達到人類水平的話，出現災難結局的機會更會高達一半。

本報訪問了全部3名參與5月聯署的香港學者，分別是浸會大學宗教及哲學系教授皮耶塔里寧（Ahti-Veikko Pietarinen）、香港大學哲學系助理教授薩拉丁（Nathaniel Sharadin）和中文大學法律學院助理教授德魯津（Bryan Druzin），他們同對AI威脅人類感到擔憂。

AI回應具引導性 影響用戶

皮耶塔里寧表示，AI的運作存在很多不確定性，人們亦未知AI應用及其反應對全球的影響。他同意AI的才能很大程度上都是正面的，尤其在製造知識、學習及教育方面。AI的最大危險是其產生的回應不是為了真相，而是為影響及說服用戶按某方式思考及行事，一如現今社交網絡出現的情况。他表示，雖然5月的聯署內容簡潔，但確實表達了有關全球風險的觀點。他認為，要避免出現大規模濫用可能引致的危機，需要人們重視自身的獨特性、思辨能力及機械不具備的道德和情感反應。此外AI亦應像孩子般接受訓練，向其灌輸人類的初始價值觀。

國際間須建強效管理制度

香港大學哲學系助理教授薩拉丁（Nathaniel Sharadin）亦表示，現階段難以預測AI系統的發展方向，原因在於這取決於人們如何管理AI發展。他表示，災難並非AI發展的唯一結果，相反它或能帶來經濟變革、大幅改善人類福祉與幸福感，而這些AI發展前景切實可期，但只會在全球共同制定出安全機制下才能實現。他強調，減輕AI風險的最佳做法，是共同制定國內以至國際間的強力而有效管理制度。

規管AI同時避免窒礙發展

應用AI將無可避免要面對規管問題，但亦衍生可能窒礙AI創新的顧慮。香港中文大學法律學院助理教授德魯津（Bryan Druzin）表示，鑑於AI的自我改善能力，人們或正創造很快就擁有比人類更高智能及知識的機器，而人們或無法完全控制它們，圍繞AI的規管迫在眉睫。對於在香港規管AI，他指規管AI要面對不少困難，因AI影響眾多範疇。他認為，要在刑事或侵權方面建立新責任領域（areas of liability），以專門避免AI開發人員和用家濫用AI，例如針對利用AI生成可能損害公眾利益的假資訊、可能損害個人或企業聲譽的誹謗內容而制定明確法規或判例法（case law）；例如故意發布AI內容而不註明為AI生成的，會被定為類似發布偽鈔的罪行。

各地政府要平衡規管及鼓勵AI創新發展不易。德魯津稱因為各地政府都要鼓勵AI發展，讓其在環球經濟中保持競爭力，過度規管可能窒礙創新或限制AI的潛在好處。以香港為例，或會面對商業上不要去規管AI的壓力，以保持跟新加坡等地的競爭力。

（環球經緯）