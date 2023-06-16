幹細胞製「人類胚胎模型」創先河

處最早期發育 沒心跳大腦

任教加州理工學院及劍橋大學的教授策尼卡—戈茨（Magdalena Zernicka-Goetz）周三（14日）在美國波士頓舉行的國際幹細胞研究學會（ISSCR）年度會議公布研究成果，稱劍橋及加州理工的實驗室團隊通過對單個胚胎幹細胞的重新編程，創建出類似人類胚胎的模型。策尼卡—戈茨在會上透露他們培養的人造胚胎剛好超過自然胚胎發育14天的階段，達到「原腸胚形成」（gastrulation）的階段，即胚胎從一堆細胞轉變成不同的細胞系，並建立人體的基本軸。

這些胚胎樣結構被誘導發育成3個不同的組織層，處於人類最早期發育階段，並沒跳動的心臟及早期的大腦等。人類胚胎一般發育到約第五周就會有心跳及開始發展出腦部。

助研流產原因 掀道德關注

目前科學家的胚胎研究僅限於胚胎自卵子受精起計14天之內，因此科學家希望這次研究成果有助了解在胚胎受精14天後人類發育的「黑盒」階段。這方面的研究進展之快，引起專家對道德及法律問題的關注。英國倫敦弗朗西斯‧克里克研究所的副研究主任布里斯科（James Briscoe）認為有迫切需要制定法規，為製造及應用人類胚胎幹細胞衍生模型提供法律框架。

策尼卡—戈茨強調這次造出的並非人類胚胎，而是胚胎模型。她指出，新發現有助了解流產原因，尤其很大部分個案都發生在這階段。她又稱據知這是首次製造出有3個組織層的人體模型胚胎。她表示研究已獲一份知名科學期刊接納，但尚未發表。

（衛報/CNN）