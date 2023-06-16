幹細胞製「人類胚胎模型」創先河

【明報專訊】美國及英國科學家團隊最近成功利用人類幹細胞而沒有使用精子及卵子，製造出首批人造的人類胚胎結構。這些胚胎結構類似於人類最早期發育階段，科學家指人造胚胎未來將有助加深對遺傳疾病及流產原因的了解，但這項研究同時引起道德及法律爭議。
處最早期發育 沒心跳大腦
任教加州理工學院及劍橋大學的教授策尼卡—戈茨（Magdalena Zernicka-Goetz）周三（14日）在美國波士頓舉行的國際幹細胞研究學會（ISSCR）年度會議公布研究成果，稱劍橋及加州理工的實驗室團隊通過對單個胚胎幹細胞的重新編程，創建出類似人類胚胎的模型。策尼卡—戈茨在會上透露他們培養的人造胚胎剛好超過自然胚胎發育14天的階段，達到「原腸胚形成」（gastrulation）的階段，即胚胎從一堆細胞轉變成不同的細胞系，並建立人體的基本軸。
這些胚胎樣結構被誘導發育成3個不同的組織層，處於人類最早期發育階段，並沒跳動的心臟及早期的大腦等。人類胚胎一般發育到約第五周就會有心跳及開始發展出腦部。
助研流產原因 掀道德關注
目前科學家的胚胎研究僅限於胚胎自卵子受精起計14天之內，因此科學家希望這次研究成果有助了解在胚胎受精14天後人類發育的「黑盒」階段。這方面的研究進展之快，引起專家對道德及法律問題的關注。英國倫敦弗朗西斯‧克里克研究所的副研究主任布里斯科（James Briscoe）認為有迫切需要制定法規，為製造及應用人類胚胎幹細胞衍生模型提供法律框架。
策尼卡—戈茨強調這次造出的並非人類胚胎，而是胚胎模型。她指出，新發現有助了解流產原因，尤其很大部分個案都發生在這階段。她又稱據知這是首次製造出有3個組織層的人體模型胚胎。她表示研究已獲一份知名科學期刊接納，但尚未發表。