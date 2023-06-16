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BBC訪朝民：睹鄰居餓死 疫下封關停進口 恐重演1990年代饑荒

【明報專訊】韓國傳媒今年初報道朝鮮糧荒嚴重，朝鮮勞動黨亦罕有兩月內兩度開會討論農業議題。英國廣播公司（BBC）與設於韓國的朝鮮新聞媒體Daily NK合作秘密採訪了朝鮮境內3名居民，於昨天刊登報道，受訪者稱朝鮮自2020年1月底因新冠疫情封鎖邊境禁止人民擅自進出，民眾入不敷出，缺糧又走不了，其中一人表示有鄰居一家三口餓死在家中，村內已有5人餓死。專家指出，這可能是1990年代以來朝鮮最嚴重的糧食危機。

「原怕死於新冠 今憂餓死」

朝鮮封城期間停止進口糧食，至今仍近乎全面封關鎖國。受訪居民智妍（假名）說：「這是一場災難。沒有源自邊境的補給，人們都不曉得怎樣活下去。」她在相對富庶的首都平壤一間食品店工作，坦言從前會偷店裏的蔬果和丈夫受賄所得的香煙拿到市集去賣，但如今下班前會被搜袋子，賄賂也停了。她原本一日三餐，後來一日一餐，最近有兩天沒有進食，她試過拿草、植物混入蔬菜煮糊吃，一如朝鮮1990年代造成逾300萬人死亡的大饑荒年代做法。她又憶述有天給鄰居送水，叩門無人回應，3天後當局發現那一家人全都餓死。她近來還聽說有人在家中自殺或上山尋死。

接近中朝邊境生活的地盤工人瓚浩（假名）說：「他們一封關，一切就變得稀少。」他日薪4000朝圜（約30港元），不夠買1公斤米，國家也早沒有配給糧食。朝鮮一直依賴進口糧食，一封關就切斷糧食、耕作所需肥料等。國內白米、粟米、調味料全漲價至民眾買不起。瓚浩稱，其村內接連有人餓死，包括一名媽媽因生病不能開工，靠兩個孩子乞食，結果3人皆餓死。之後又有一個媽媽被指違反檢疫規定被判勞改，結果母子皆餓死。最近他的一個熟人兒子因營養不良被退役，回家一周後死亡。他說：「我原本害怕死於新冠，如今我開始擔心會餓死。」

明淑（假名）原本買賣從中國走私入境藥物，是家庭經濟支柱。自朝鮮加強邊境管制，她曾因走私被抓，至今都被監視。她家由吃白飯改為吃粟米，也硬起心腸不顧叩門求糧的鄰居。她坦言：「糧食情况從未如此惡劣。」

朝駐英使館：人民利益為先

在韓國國民大學研究朝鮮經濟的專家沃德（Peter Ward）說，連普通中產也見到鄰里捱餓，情况令人非常擔憂。國際非牟利組織自由朝鮮（LiNK）韓國總監樸石吉認為，上述訪問揭示了朝鮮人面對糧食不足、無法自力更生和幾乎不能外逃的「三重打擊」。

朝鮮駐倫敦大使館回應BBC查詢時並沒說明饑荒真假，僅稱「即使在困難時期，亦會把人民利益放在首位」。

（BBC/Newsis）

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