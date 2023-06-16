紐時：美伊密斟核問題「政治停火」

伊朗盼釋美籍囚犯換資產解凍

消息官員透露，美方希望達成不成文協議，伊朗則稱之為「政治停火」。按可能即將達成的新協議下，伊朗會答應停止提煉鈾元素，也不再襲擊殺害在敘利亞和伊拉克的美國承包商，換取美國不增加制裁及扣押運油輪。伊朗還期望通過釋放所囚禁的3名美籍伊朗人，得到美國將伊朗海外資產解凍，包括在韓國被扣的約70億美元石油交易款項。

上周美國已批准伊拉克向伊朗支付27.6億美元進口電力和天然氣費用。美國國務院表示，那筆錢限用於美國批准的第三方向伊朗人民提供糧食和醫藥。

不過，伊朗總統萊希將於周日（11日）起國事訪問同受美國制裁的委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴5天。英國智庫Chatham House的中東北非項目副總監瓦基勒（Sanam Vakil）認為，萊希此行志在顯示伊朗的對抗軸心不限於中東。喬治華盛頓大學國際事務講師斯萊文（Barbara Slavin）說，這表明如果美國堅持在波斯灣軍事部署，「伊朗也可以攪攪美國後院」。

（紐約時報/新阿拉伯人報）