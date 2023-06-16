紐時：美伊密斟核問題「政治停火」

【明報專訊】《紐約時報》周三（14日）報道，美國、伊朗和以色列的官員透露，拜登政府去年底起與德黑蘭政府在秘密磋商伊朗核問題與釋放伊朗在囚美國人，有些商談是今春通過阿曼間接舉行。美國國務院發言人米勒周三表示，有關核協議之說是「不實、誤導」謠言。
伊朗盼釋美籍囚犯換資產解凍
消息官員透露，美方希望達成不成文協議，伊朗則稱之為「政治停火」。按可能即將達成的新協議下，伊朗會答應停止提煉鈾元素，也不再襲擊殺害在敘利亞和伊拉克的美國承包商，換取美國不增加制裁及扣押運油輪。伊朗還期望通過釋放所囚禁的3名美籍伊朗人，得到美國將伊朗海外資產解凍，包括在韓國被扣的約70億美元石油交易款項。
上周美國已批准伊拉克向伊朗支付27.6億美元進口電力和天然氣費用。美國國務院表示，那筆錢限用於美國批准的第三方向伊朗人民提供糧食和醫藥。
不過，伊朗總統萊希將於周日（11日）起國事訪問同受美國制裁的委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴5天。英國智庫Chatham House的中東北非項目副總監瓦基勒（Sanam Vakil）認為，萊希此行志在顯示伊朗的對抗軸心不限於中東。喬治華盛頓大學國際事務講師斯萊文（Barbara Slavin）說，這表明如果美國堅持在波斯灣軍事部署，「伊朗也可以攪攪美國後院」。