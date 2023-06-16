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帕勞指中國船屢越界 請美助巡

【明報專訊】路透社昨天（15日）刊登太平洋島國帕勞（又譯帛琉）總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）的專訪，他指控中國船舶屢次闖入帕勞的專屬經濟區（EEZ）水域，表示已請求美國協助巡邏，並歡迎美國在當地擴大駐軍。中方昨稱有關船舶只是入海避風，沒有從事海洋勘察活動。

京稱停泊避風沒探測調查

帕勞總統惠恕仁周三（14日）在東京受訪，他聲稱中國船舶多次「入侵」專屬經濟區，其中一次為上月，一艘中國船似在勘察帕勞光纖電纜附近的區域。帕勞國家安全協調官上月稱，中國「海洋地質六號」（Haiyang Dizhi Liuhao）5月24日下午沒有通報就進入專屬經濟區，在越過帕勞的海底光纖時減速，行動可疑。帕勞自2018年已發現中國研究船舶4次擅闖事件。

中國外交部發言人汪文斌昨回應帕勞的「入侵」指控，表示中國船舶只是在有關海域停泊避風，沒有從事任何探測調查活動。他說：「國與國的安全合作，不應該針對第三方。」

與台北建交的帕勞位於菲律賓和關島之間，陸地總面積459平方公里，專屬經濟區海域達約達62.9萬平方公里。在中美爭逐太平洋的影響力之際，惠恕仁表示將在11月舉行的太平洋島國論壇（PIF）領導人會議上，提出這類「入侵」問題，他還表示歡迎美國擴大在帕勞的駐軍。

美國與帕勞簽有《自由聯繫條約》，對該國有防衛和經濟援助責任，目前在當地派駐了海岸防衛隊和工兵團。美國計劃於2026年前在帕勞設置超視距雷達。

（路透社/自由亞洲電台）

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