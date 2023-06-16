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習親推與世銀IMF抗衡 行長稱不向中共負責

【明報專訊】亞投行是由中國國家主席習近平推動的計劃，成立於2016年，目的是與西方國家的世界銀行（World Bank）及國際貨幣基金（IMF）主導地位相抗衡。

根據中國外交部今年1月更新資料，中國是亞投行第一大股東，股份佔比約30.7%，投票權佔比約26.6%，擁有對任何重大決定的實際否決權。

目前亞投行在全球共有106個成員，包括澳洲、加拿大、法國、德國。美國並非亞投行的一員，從一開始美國就基於對透明度以及治理權的擔憂，始終未參與其中。在亞投行成立之前，美國曾力勸盟友不要與該行打交道，美國認為中國組建該行旨在挑戰美國的影響力。當一些美國盟友不顧華盛頓的擔憂而簽署加入亞投行的協議時，中國在對外宣傳上獲得一次意想不到的勝利。

捍衛影響力 美曾勸盟友勿參與

亞投行的治理結構分理事會、董事會、管理層三層。理事會是最高決策機構，每個成員在亞投行有正副理事各一名。董事會有12名董事，其中域內9名，域外3名。管理層由行長和5位副行長組成。

不過，亞投行自成立以來，一直在努力解決身分認知問題，許多市場參與者仍然認為它是一家中國的銀行而不是一家多邊銀行。

亞投行行長金立群2020年7月接受《華爾街日報》訪問時表示，亞投行不向中共負責，他指出亞投行的理事會由成員國的高級官員組成，這表明了亞投行的獨立性。他說：「該行是在理事會指導下工作，中國只是成員國之一。」

（法新社/華爾街日報）

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