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亞投行紛爭加國凍結關係 京斥炒作 加籍公關主管辭職 指中共支配充斥「有毒文化」

【明報專訊】亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，下稱「亞投行」）加拿大籍公關主管畢加博周三（14日）在社交網站Twitter宣布已辭職，指控亞投行被中國共產黨主宰，充斥「有毒文化」，又指中國利用該行謀取利益。加拿大財長方慧蘭同日表示，加國正在凍結與亞投行關係。中國駐加拿大大使館發言人指畢加博對亞投行言論是「炒作和徹頭徹尾的謊言」。中國外交部稱亞投行在職員招聘和管理當中，堅持公開、擇優、透明原則。

畢加博（Bob Pickard）在Twitter發文指出：「我已辭去亞投行全球通訊主管職務。身為愛國的加拿大人，這是我唯一的行動方向。該行受到共產黨員主宰，並且具有最為『有毒』（toxic）文化之一。我不認為我國利益因為加入亞投行而得到滿足。」

稱黨員滲透部門 外國主管「門面裝飾」

在另外幾則推文中，他指亞投行裏的中共成員「可怕」，「像是人們不敢觸碰的第三軌」，「像是銀行內部隱藏的真正權力架構」，又形容共產黨員植入每一個部門，就像前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）、前納粹秘密警察「蓋世太保」（Gestapo）或東德情報機構「史塔西」（Stasi）。

畢加博又上載一張東京照片，寫道：「很高興回到自由世界。」他昨在電話訪問中告訴路透社，本周早些時候辭職並逃到日本。他說：「有人建議我短期內不要踏足中國。在一個有兩名名字為Michael的加拿大公民被政府綁架的國家，我們可能對這樣的事情更加敏感或關注。」他指的是2018年至2021年期間被中國扣押並控以間諜罪的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。

畢加博公開辭職消息同一日，加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示加國正在凍結與亞投行的關係，以調查該機構遭中國共產黨支配的指控，稱不排除任何結果。路透社的報道指出，這番話暗示渥太華當局可能會退出2018年3月正式加入的這個組織。

亞投行由中國主導籌設，總部設於北京，2016年正式開始運作，迄今有106個經濟體參與。亞投行行長金立群今年曾告訴路透社，亞投行沒有政治傾向，也不會被拖入政治紛爭。

不過，畢加博昨在東京向法新社稱，亞投行「為中國利益服務」，中共也對亞投行營運的各方面施以「不當」影響。他說：「這是實現中華人民共和國地緣政治目標的工具。」畢加博說，亞投行主要放貸給「一帶一路倡議」目標國家。

畢卡德稱去年3月加入後被警告「不要惹任何黨內人士……因為他們極具權勢」。他表示一個月前曾以書面表達對黨員角色及其影響力的擔憂，「得到的回應是：『基本上，別提這件事』。」他聲稱董事會裏的外國主管只是「門面裝飾」。

中使館：嘩衆取寵 徹頭徹尾謊言

亞投行發表聲明，指畢加博的指控「毫無根據且令人失望」。中國駐加拿大大使館發言人表示，中國是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策，說：「有關個人對亞投行的言論純屬嘩衆取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。」

中國外交部發言人汪文斌周四（15日）表示，中方作為亞投行最大股東，將繼續同各方一道，堅持多邊主義，共同支持亞投行，辦好亞投行，為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。

（法新社/路透社/環球網）

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