俄擬暴利稅改善財政 指寡頭「自願愛國」

金屬化肥行業料最受影響

該法律草案列明，將要求自2021年起每年盈利超過10億盧布（1.05億港元）的俄羅斯企業，須支付最高達收益10%的一次過稅款。一名高級內閣官員稱，徵稅的想法是大公司提出，他們意識到在這段時期獲得了巨大利潤，需要適當被徵稅。第一副總理別洛烏索夫（Andrey Belousov）表示，寡頭們自願交出利潤以示愛國。

不過這項計劃其實在寡頭間有爭議，一名可能受影響的寡頭向英國《金融時報》說：「我不明白這個想法……如果你需要錢，只需加稅。現在的感覺是（俄總統）普京再一次愚弄所有人，包括他自己。」分析指這項稅收對金屬和化肥行業的打擊最大。

俄國因入侵烏克蘭遭西方制裁，導致國家石油收入減少，加上戰爭令國防開支激增，以致政府上半年錄得3.41萬億盧布預算赤字。雖然新的稅款不會用來直接資助侵烏戰爭，但反映克里姆林宮對大企業的控制愈來愈強。

面對近日烏克蘭大反攻，普京周二承認俄軍目前軍備不足，精準彈藥、通訊設備、飛機和無人機等均短缺，強調正加緊生產武器。他又稱，烏軍自6月4日反攻以來，俄軍損失了54輛坦克，但烏軍損失更大，失去25%至30%外國供應的軍車，包括160輛坦克。

普京認軍備不足 正加緊生產

此外，親俄著名戰地戰者科喬諾克（Yury Kotyonok）周二在Telegram稱，俄軍第35軍參謀長戈里亞切夫（Sergei Goryachev）周一在扎波羅熱州前線，死於烏軍導彈攻擊。科喬諾克形容他是最聰明及最有建樹的指揮官之一。

（金融時報/Politico/紐約郵報）

（俄軍侵烏）