免上銬拍照 庭上皺眉寡言

特朗普周二進入邁阿密聯邦法院大樓後，其律師兼發言人哈巴（Alina Habba）回應哥倫比亞廣播公司記者提問時表示，「特朗普總統處於一個非常獨特的地位，他不需要被拍攝犯罪嫌疑人照片，這是顯而易見的。他沒有潛逃風險。他是共和黨當前的領先候選人。他正在進行一個與特勤局協調的程序，這一切都將獲無縫處理。」

這亦意味曾是三軍統帥的特朗普，被起訴後未有被捕或鎖上手銬，而是自行前往法院自首應訊。特朗普到庭後，美國聯邦法警雖像對待其他被告一樣處理特朗普，採集他的指紋、出生日期和地址，但他毋須拍攝疑犯「大頭照」。官員表示，特朗普非常出名，不需要額外照片。

法院範圍禁拍照錄影

法官周二禁止在邁阿密法院範圍內使用攝影機、手機、手提電腦。當天沒有人拍攝特朗普應訊時的照片。

以豪放的演講風格見稱的特朗普，應訊期間沒有發表任何論述，出庭期間除了偶爾與身邊的律師低語之外，一言不發。整個聆訊約47分鐘，特朗普幾乎全程皺着眉頭、交叉雙臂坐在被告席上，甚至沒有表示是否認罪，由律師布蘭奇（Todd Blanche）代表答辯，否認全部控罪。

（CBS/BBC/法新社）