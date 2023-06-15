明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

文件門特朗普拒認罪 毋須交保外出 禁與同案被告助手商案情 不得接觸證人

【明報專訊】美國前總統特朗普因「文件門」案遭聯邦刑事起訴，周二（13日）到佛羅里達州邁阿密聯邦法院應訊，否認全部37項控罪。出庭前聲稱「受到政治迫害」的特朗普，離開法院後幾小時向支持者發表演說，形容聯邦刑事起訴他是「最令人髮指的濫權行為」，又指總統拜登是「美國史上最腐敗總統」。

特朗普及其助理瑙塔（Walt Nauta）周二下午抵達法院後隨即被拘留，二人登記了資料並打指模。特朗普通過律師否認全部控罪。瑙塔面對6項聯邦刑事罪名，包括串謀與作虛假陳述罪名。由於他沒有經南佛羅里達州律師協會許可的律師代表，因此未有答辯。法官下令他本月27日再到法庭應訊。

法官認為兩名被告無潛逃風險，批准他們毋須交保外出候審，惟特朗普不得與瑙塔討論案情。法官又要求檢察官擬定潛在證人名單，不准特朗普接觸他們。

現場數百人示威 包括反特朗普者

邁阿密警方為法院外可能出現多達5萬人參與的抗議作好準備，但警方昨指現場僅有幾百人示威，當中包括一群反特朗普示威者。

特朗普2021年初卸任總統離開白宮時帶走大批涉密文件，存放在佛羅里達州海湖莊園。佛羅里達州一個聯邦大陪審團上周四（8日）就涉嫌不當處理涉密文件刑事起訴特朗普，令他成為歷來首名被聯邦刑事起訴的（前任或在任）美國總統。特朗普被控31項與《間諜法》有關故意保留國防信息的罪名，以及串謀妨礙司法公正、扣留文件或紀錄、腐敗地隱藏文件或紀錄、在聯邦調查中隱藏文件、隱瞞計劃、作虛假陳述和表述罪各一項。

斥拜登腐敗濫權政治迫害

特朗普在應訊前後都抓緊機會批評這次起訴，又指摘總統拜登及調查「文件門」案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）。特朗普前往法院途中在其社交平台Truth Social發文，指「這是美國史上其中一個最傷感的日子，美國正在衰落」。他批評史密斯是「仇恨特朗普者」，指摘檢控是政治迫害及干預選舉。

特朗普離開法院後到了邁阿密小哈瓦那一家古巴餐廳，其支持者為周三（14日）77歲生日的特朗普唱生日歌，而生日前夕入官門的特朗普語帶譏諷地回應：「哦，美好的生日。非常棒的生日！」

特朗普隨後飛往新澤西州貝德明斯特（Bedminster）他名下的高爾夫球俱樂部出席集會，對支持者演說：「今天我們目睹我們國家歷史上最邪惡、最令人髮指的濫用權力行為……這一天將成為恥辱的一天。」

（路透社/衛報/霍士新聞）

相關字詞﹕特朗普 文件門

上 / 下一篇新聞