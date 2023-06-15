文件門特朗普拒認罪 毋須交保外出 禁與同案被告助手商案情 不得接觸證人

特朗普及其助理瑙塔（Walt Nauta）周二下午抵達法院後隨即被拘留，二人登記了資料並打指模。特朗普通過律師否認全部控罪。瑙塔面對6項聯邦刑事罪名，包括串謀與作虛假陳述罪名。由於他沒有經南佛羅里達州律師協會許可的律師代表，因此未有答辯。法官下令他本月27日再到法庭應訊。

法官認為兩名被告無潛逃風險，批准他們毋須交保外出候審，惟特朗普不得與瑙塔討論案情。法官又要求檢察官擬定潛在證人名單，不准特朗普接觸他們。

現場數百人示威 包括反特朗普者

邁阿密警方為法院外可能出現多達5萬人參與的抗議作好準備，但警方昨指現場僅有幾百人示威，當中包括一群反特朗普示威者。

特朗普2021年初卸任總統離開白宮時帶走大批涉密文件，存放在佛羅里達州海湖莊園。佛羅里達州一個聯邦大陪審團上周四（8日）就涉嫌不當處理涉密文件刑事起訴特朗普，令他成為歷來首名被聯邦刑事起訴的（前任或在任）美國總統。特朗普被控31項與《間諜法》有關故意保留國防信息的罪名，以及串謀妨礙司法公正、扣留文件或紀錄、腐敗地隱藏文件或紀錄、在聯邦調查中隱藏文件、隱瞞計劃、作虛假陳述和表述罪各一項。

斥拜登腐敗濫權政治迫害

特朗普在應訊前後都抓緊機會批評這次起訴，又指摘總統拜登及調查「文件門」案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）。特朗普前往法院途中在其社交平台Truth Social發文，指「這是美國史上其中一個最傷感的日子，美國正在衰落」。他批評史密斯是「仇恨特朗普者」，指摘檢控是政治迫害及干預選舉。

特朗普離開法院後到了邁阿密小哈瓦那一家古巴餐廳，其支持者為周三（14日）77歲生日的特朗普唱生日歌，而生日前夕入官門的特朗普語帶譏諷地回應：「哦，美好的生日。非常棒的生日！」

特朗普隨後飛往新澤西州貝德明斯特（Bedminster）他名下的高爾夫球俱樂部出席集會，對支持者演說：「今天我們目睹我們國家歷史上最邪惡、最令人髮指的濫用權力行為……這一天將成為恥辱的一天。」

（路透社/衛報/霍士新聞）