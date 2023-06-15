李強下周到訪 美媒：德研縮規模減親華形象

POLITICO：婉轉請求減少部長隨行

《德國之聲》上周報道，李強今次外訪將攜多部長出席德中政府磋商會議。然而POLITICO獲3名德國知情官員透露，德方婉轉請求中方減少部長隨行。官員表示，柏林不想在台海緊張、北京被指支援俄羅斯侵略烏克蘭之時，使人覺得德國親北京。兩國總理的洽談內容將以經濟合作與貿易為主，以及對抗全球暖化等整體較少爭議問題。

儘管兩國為今次峰會的商討未有定案，但預計列席官員將只有經濟部長哈貝克（Robert Habeck），相信規模將遜於德國上次2018年7月接待中國代表團，當年有9名內閣部長陪同總理默克爾與會。

今年5月，財長林德納（Christian Lindner）訪華前被中國臨時要求押後行程。外界相信事關其任教育部長的德國自民黨（FDP）黨友施塔克—瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）3月訪問台灣。

（POLITICO）