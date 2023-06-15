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德首份國安戰略 對華定義續看齊歐 伙伴、競爭者、體制對手 解決全球挑戰不可或缺一員

【明報專訊】德國周三（14日）發表首份國家安全戰略綱領，提出解決軍事、經濟、社會風險的辦法，包括結合外交與安全政策，防範德國因地緣政治事件而措手不及，以及主張以平衡態度，面對作為「伙伴、競爭者、體制對手」的中國。報告與歐盟對華取態看齊，指北京當局「使地區穩定和國際安全壓力日增，並且漠視人權」，惟與此同時，德國也坦承中國「依然是伙伴，在解決諸多國際挑戰和危機方面，是不可或缺的一員」。北京昨未有回應。

德國過去曾發表關乎安全政策的文件，但從未提出過綜合戰略。總理朔爾茨昨晨由外長、財長等4名主要部長陪同，在柏林召開記者會發表三黨聯合政府這份76頁的綜合國家安全戰略文件。

稱華圖重塑國際秩序 抗衡德利益

其中，文件說德國視中國為「伙伴、競爭者、體制對手」。柏林見到中國的「對立（rivalry）與競爭（competition）的因素」近年增加，「使地區穩定與國際安全受到愈來愈大壓力，又不尊重人權，還蓄意施加經濟力量以達政治目的」。此外，中國「試圖以多種方式，重塑現有基於規則的國際秩序，愈來愈強勢地確立地區霸主地位，一再抗衡我們的利益和價值」。不過文件同時承認中國依然是應付許多全球挑戰、危機不能或缺的「伙伴」，是許多領域合作「必須抓緊的選擇和機會」。

另外，文件抨擊侵犯鄰國烏克蘭的俄羅斯是「歐盟-大西洋地區最大的和平與安全威脅」，俄國企圖使歐洲民主政制不穩，削弱歐盟、北約組織。德國因俄軍侵烏，由奉行的和平主義政策轉而重視國防軍備。朔爾茨政府去年決定2024年起，每年軍費比重由現時佔國內生產總值約1.5%增至北約成員國設定的2%。如今在文件中重申此承諾，但表明國防開支水平「將在多年間平均達到GDP的2%」。不過財長表示要有專項資金才能實現這目標，不然需要加稅和削減其他開支。

形容俄為歐盟最大和平威脅

烏克蘭戰爭與新冠病毒大流行，亦驅使德國決心避免倚重某一方的能源、原材料供應。近幾個月，該國便在推動進口多元，將半導體等關鍵零件生產引進本土。德國且將促進戰略儲備的商品項目，鼓勵企業囤積戰略儲備。政府也將繼續篩選投資方，避免關鍵基建出現依賴，及抗衡敏感技錯誤轉移。

朔爾茨昨點出，德國過去安全文件側重國防，如今因為歐洲安全架構隨俄軍侵烏出現劇變、北溪天然氣管道受破壞，還有假資訊、網絡襲擊、來自中國等強權經濟壓力的「混合威脅」問題，需要側重外交政策。

強調無意與華脫鈎 盼「去風險化」

被問這份報告傳達給北京什麼樣的信息時，朔爾茨說：「重點是中國在經濟上將繼續成長，以及中國和世界貿易與世界經濟關係的整合不應受到影響……但與此同時衍生的安全議題，我們必須納入考量。」朔爾茨指出，德國「不想要脫鈎，我們希望『去風險化』」。

聯合政府於2021年11月已同意制定全面戰略，因內部爭執而拖延至今。

（德國之聲/路透社/美國廣播公司）

相關字詞﹕中國 國家安全戰略 德國

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