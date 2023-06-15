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美首州阻圖書館設禁書 伊利諾伊開先例 新澤西擬跟隨

【明報專訊】美國部分州份近期出現排擠涉種族、歷史、性小眾等題材書籍風潮，伊利諾伊州則開先例訂立新法令，明年元旦起以撥款牽制公共圖書館不得設禁書，以維護資訊、思想傳播不受抱偏見等意識形態的激進主義政客所左右。

維護資訊思想傳播 不受偏見左右

民主黨籍州長普里茨克（J.B. Pritzker）周一（12日）在芝加哥一間圖書館簽署法令，說：「這兒是伊利諾伊州，我們不會隱瞞真相，我們擁抱真相。我們不該阻撓年輕人認識世界現實，我希望他們慎思明辨，包容不同意見，以我國所曾克服的事物為榮。」

根據2024年1月1日生效新法，伊利諾伊州公共圖書館要獲州政府撥款，必須採美國圖書館學會（ALA）的「圖書館權利法案」（Library Bill of Rights）。

1876年創立的ALA是全球首個兼規模最大的圖書館專業組織。其1948年6月18日通過及經3次修訂的圖書館權利法案，訂明圖書和其他資源應滿足服務社區內所有民眾的興趣、資訊、啟發之所需，提供當前或過去議題各種觀點的資料與資訊，不能因作者的種族、背景、觀點而被排除，也不應為了個人或教義不同而被禁制或移除。

ALA知識自由辦公室主任、閱讀自由基金會行政總監考德威爾-斯通（Deborah Caldwell-Stone）稱，伊利諾伊州新法是對「令人不安的審查情况與懷疑環境的回應」。

ALA今年3月發表的數據顯示，美國在2022年禁書多達2571本，另有1269個禁止或限制圖書館資料的要求，是逾20年新高。倡導表述自由的美國筆會的4月報告，2022至2023學年上學期內的禁書趨增，近三分之一源於新訂的州法例，禁書最多的是共和黨人主導的得州、佛州、密蘇里州、猶他州和南卡羅萊納州。除了伊利諾伊，新澤西州亦在制定類似的反禁書法案。

美去年禁書破紀錄 共和黨州最多

美國總統拜登周二在白宮出席活動，也針對禁書發言。他指近年美國人的自由依然受到種族主義威脅，呼籲民眾「選擇牢記歷史，不是抹掉；選擇讀書，而不是去禁書」。他上周表示準備任命聯邦協調員專責處理禁書增加問題。

（路透社/美國有線新聞網絡）

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