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諾丁漢刀斬車撞連環襲擊 3死3傷

【明報專訊】英國中部大城市諾丁漢（Nottingham）市中心周二（13日）發生持刀襲擊和汽車蓄意撞人事件，造成最少3死3傷，其中兩名死者為諾丁漢大學的學生。一名31歲男子涉嫌謀殺被捕。警方正調查行兇動機，反恐警察被調派協助調查。首相辛偉誠形容事件令人震驚，並對死者家屬和傷者表達慰問。

辛偉誠稱震驚 反恐警助查

諾丁漢郡警方表示，警方在凌晨4時（香港時間早上11時）後不久接報，一對年輕男女倒斃伊肯斯頓路（Ilkeston Road），之後警方再接報在附近米爾頓街（Milton Street）有人駕駛一輛小型客貨車企圖撞向另外3人，他們隨後被送院，警方說被撞3人之中1人情况危殆，兩人輕傷。警方後來又在馬格達拉路（Magdala Road）發現一人倒斃。

居民報告聽到尖叫聲和看到一名年輕男子和女子被刺傷，施襲者之後平靜步離現場。一目擊者指疑兇是「身穿連帽黑衣和攜背囊的黑人男子」。

一名目擊小型客貨車撞人的女子接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「他（疑犯）直撞兩人，女的倒在行人路邊，男的被撞上半空。那撞擊聲很大，我真希望從沒有目擊過，那真的震撼我。」

諾丁漢郡警方發表聲明，稱相信3宗事件有關連，形容今次事故「可怖」和「悲劇性」，一名31歲疑犯涉嫌謀殺被捕。事發後市內最少6條道路被封閉，電車系統全面停駛。

（BBC/路透社）

相關字詞﹕諾丁漢 汽車撞途人 英國

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