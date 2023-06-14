諾丁漢刀斬車撞連環襲擊 3死3傷

辛偉誠稱震驚 反恐警助查

諾丁漢郡警方表示，警方在凌晨4時（香港時間早上11時）後不久接報，一對年輕男女倒斃伊肯斯頓路（Ilkeston Road），之後警方再接報在附近米爾頓街（Milton Street）有人駕駛一輛小型客貨車企圖撞向另外3人，他們隨後被送院，警方說被撞3人之中1人情况危殆，兩人輕傷。警方後來又在馬格達拉路（Magdala Road）發現一人倒斃。

居民報告聽到尖叫聲和看到一名年輕男子和女子被刺傷，施襲者之後平靜步離現場。一目擊者指疑兇是「身穿連帽黑衣和攜背囊的黑人男子」。

一名目擊小型客貨車撞人的女子接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「他（疑犯）直撞兩人，女的倒在行人路邊，男的被撞上半空。那撞擊聲很大，我真希望從沒有目擊過，那真的震撼我。」

諾丁漢郡警方發表聲明，稱相信3宗事件有關連，形容今次事故「可怖」和「悲劇性」，一名31歲疑犯涉嫌謀殺被捕。事發後市內最少6條道路被封閉，電車系統全面停駛。

（BBC/路透社）