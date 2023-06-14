特朗普提堂 律師臨陣辭職 團隊路線分歧礙招人

前司法部長：一半指控屬實也完蛋

《華盛頓郵報》引述知情人士報道，特朗普周一由新澤西州抵達邁阿密，下榻其名下的度假村後，整個下午都在面試安排聘請代表律師，並與法律團隊及顧問討論其案件。知情人士透露，法律策略上的分歧成為特朗普尋找新辯護律師的阻礙，其團隊中部分人希望採取激進的黨派策略，指控司法部起訴不當，將司法系統武器化針對特朗普，但另一陣營則認為通過慎選陪審團就有機會獲勝，因只要說服一名陪審員就可免被定罪。《紐約時報》引述接近特朗普團隊人士稱，擁有佛州執業牌照的律師基塞（Christopher Kise）和哈利根（Lindsey Halligan）可能擔任代表律師，不過哈利根主要業務是處理房地產保險索賠案件。

特朗普任內的司法部長巴爾（William P. Barr）日前受訪稱，起訴書內容極詳盡，對特朗普非常不利。巴爾稱，就算起訴書內容只有一半指控屬實，特朗普也都「完蛋」。《紐時》指出，特朗普不少辯護策略都有缺點，例如他的律師和助手堅稱，根據《總統檔案法》，特朗普可從白宮取走他想要的任何文件，但巴爾認為這說法極荒謬，「攻擊他國的作戰計劃或國防部關於美國戰力的文件，在任何情况下都不可能是特朗普的私人文件」。特朗普及其顧問曾多次指出，在佛州寓所藏有敏感檔案不應被究責，因他離任前就解密所有文件。不過起訴書中援引的一段錄音內容削弱了有關說法，在錄音中特朗普對在其位於新澤西州貝德明斯特高爾夫球俱樂部的訪客說，想向他們展示一份「高度機密」的軍事計劃，但因為是機密不能看，他顯然承認有關文件仍是機密，暗示自己作為前總統的解密權力有限。

一些法律專家指出，特朗普律師可能會提出所謂「選擇性起訴」動議，聲稱特朗普受到不公平起訴，因其他處理機密文件而受到調查的政客沒有被控，最明顯例子是前國務卿希拉里。前聯邦檢察官比爾（Samuel Buell）稱，這種比較不會成功，因特朗普的案件涉及大量機密文件和他阻撓政府取回的重要證據，在希拉里的調查中，這兩者都沒有出現。

負責法官由特朗普當年任命

對特朗普一張有利的牌的是今次案件由特朗普在位時任命的聯邦法官坎農（Aileen Cannon）負責。坎農去年審理「文件門」一些爭議時，曾頒布多項對特朗普有利的裁決。

邁阿密當局已加強保安，稱可應對5萬人規模的示威活動。

（紐約時報/華盛頓郵報/衛報）