美被轟「外交碰瓷」 假求對話真施壓

中情局前官員：美亦監控難轟華

《華盛頓郵報》專欄作家布特（Max Boot）昨在專欄引述美國中情局前東亞地區情報官希爾（Paul Heer）指出，中國在古巴設監聽設施的報道被誇大了，或許是華盛頓一些試圖破壞拜登政府與北京重新接觸的人所為。希爾指出，中國與古巴已有幾十年情報關係。中國在古巴實行的任何情報蒐集，與美國在西太平洋的盟友監聽站和監視任務中蒐集針對中國的情報相當。

布特指出，今時今日美國經常與澳洲、新西蘭等盟友合作實行針對中國的情報蒐集，並派遣偵察機靠近中國領空，「當美國情報界運營着世界上最大的信號蒐集網絡時，美國很難正大光明地指摘中國的間諜活動」。

中方也有輿論質疑，「監聽設施」報道隨着布林肯本周訪華的報道而出，是美國有人「攪局」，不希望中美關係企穩，並將今次情况與2月美方釋出布林肯訪華的消息後出現「氣球事件」相提並論。

與央視相關的微博公眾號「玉渊譚天」周二發文，指美國的對華策略出現了一個突出特點，就是「碰瓷」。文中指出，從年初的氣球風波，到兩周前中國防長拒見美國防長，再到上周釋出布林肯訪華消息，顯示美國一手施壓制裁，「一邊故作委屈地把自己裝扮成受害者，一直在編寫『自己很主動，中方不熱情』的情節」。文章指出：「每次一說要見面，美國就熱中給中國做局，營造出美國迫切交流的假象，與此同時，又在中國的原則底線問題上反覆試探挑釁。」

《環時》質疑有心人阻中美和好

《環時》上周六一篇文章也指出：「美方曾單方面宣布布林肯計劃今年2月訪問中國，但此後因『氣球事件』推遲。此次美國媒體再度爆料布林肯可能訪華，『中國要在古巴建設監聽設施』的假消息也隨之出現，很難不令人懷疑美國政壇一些不希望美中關係緩和的勢力在不斷破壞兩國關係重回正軌。」

（華盛頓郵報/環球時報）