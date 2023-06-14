布林肯「確認」情報站 白宮料無礙訪華 「古巴據點」事件發酵 北京斥美造謠促自省監控

布林肯周一在記者會被問及有關「中國在古巴設立據點蒐情報」報道的回應，他表示中國早於2019年更新了設於古巴的蒐集情報設施，特朗普政府卻沒有充分予以制衡。他說：「上屆政府雖然留意到了，作了一些應對嘗試，可是我們做得不夠，我們需要更直截了當的辦法。」

再指特朗普政府應對不力

布林肯表示2021年1月拜登政府上台後，通過官員簡報獲悉中國致志「展現與維持更遠距離的軍事力量」，在世界各地展開「一連串敏感努力」以擴張中國海外蒐集情報活動。拜登政府於是實行新策略。他沒有披露新策略詳情，但稱美國已與那些擔心中國設有蒐情站的國家政府高層接觸和交換資訊，美方專家評估認為這種外交努力已削弱中國蒐情的努力。「我們依然有信心認為，我們能夠履行國內及地區的安全承諾。」

《華爾街日報》上周四（8日）援引美國官員報道，指中國與古巴政府秘密協定，讓中國在古巴設置電子竊聽設施，作為針對美國的一個據點，擴大中國可以截取的通訊數量和範圍。美國白宮國家安全委員會發言人柯比同日指報道「不準確」。到上周六，有白宮匿名人士向Politico宣稱那古巴「間諜據點」自2019年擴充，是「一個持續問題，不是一個新發展」。

中國外交部上周五駁斥指「造謠污衊是美國的慣用伎倆」，又指美國方是「名副其實的『監聽大國』」。到本周二，外交部發言人汪文斌再指美國說法是「造謠抹黑」，敦促美方「反躬自省，停止造謠抹黑，停止對各國進行無差別竊聽竊密的『黑客帝國』行徑」。古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）周一也批評美國揑造事實，作為繼續經濟制裁古巴的口實。

古巴外長批美經濟制裁口實

事態可能妨礙布林肯訪華。上周二彭博社引述華府官員放風，稱布林肯會於6月18日到訪北京。可是截至昨日中美皆未有相關公式公布。中國外交部發言人汪文斌周一謂「沒有可以提供的消息」。中國輿論及專家分析認為，最新事態發展是美國的「外交碰瓷」，旨在製造期望與華溝通的假象，實際是對華進逼施壓（見另稿）。

白宮譴責初發報道消息人士

惟柯比周一表示，他不認為有關中國在古巴設情報基地的報道，會影響布林肯預定的訪華行程。他說：「我們理解與華雙邊關係緊張，不過沒有事情改變到總統想與中國維持溝通渠道開放的事實。」他譴責初發報道的消息人士，輕率地自以為將消息公開有好處，但「絕對不是」。他稱起初的報道框架確實「不準確」，惟因情報未解密，故不能提供進一步內容。

（衛報/路透社/華爾街日報）