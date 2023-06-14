廉價抗災屋減碳減貧 巴女建築師獲殿堂獎

竹寮成本為磚屋1/8 足抵洪水

巴基斯坦有51%人口生活於貧窮線下，其溫室氣體排放量不到全球的百分之一，卻是易受極端天氣所害的國家之一。去年夏季全國有三分之一地區因風雨淪為澤國，導致800萬人無家可歸，至今仍有數以萬人等候安置，不少田疇積水。當時在重災的信德省，波諾（Pono）社區的居民卻憑藉100間改良自當地傳統建築的高架穹頂竹寮，捱過兩個月水災。這是由於拉里創立的「遺產基金會」剛好傳授了區內婦女用竹子、黏土、石灰、泥巴、茅草等廉宜環保物料建屋。她們只要男人幫手搭屋頂，其餘都能自己落手去做，花5個多小時就搭好一間竹寮。每間竹寮成本僅約170美元（1330港元），相當於用水泥和磚建造房屋所花費用的八分之一。竹寮樁腳深紮地裏，足以抵禦洪水壓力而不垮塌。

現年82歲的拉里認為面對氣候變化的極端環境，顧及當地及世界需要的建築思維更趨重要。她畢業於英國Oxford Polytechnic（現稱牛津布魯克斯大學）建築系。1964年，她與丈夫返回巴基斯坦卡拉奇定居和開設建築公司，成為全國首名執業女建築師。她的著名作品包括巴基斯坦國營石油公司總部、卡拉奇金融及貿易中心、拉合爾Anguri Bagh社會房屋（類似香港公屋）等。2000年退休後，拉里有感於貧民在全球暖化下所受天災之苦趨增，策劃「赤腳社會建築」（Barefoot Social Architecture）項目，教授當地人自建環保抗天災房屋。她說：「我得找到解決辦法，或者藉着我培育民眾的能力，由他們自己守護自己，而非等住外面的人來救。」

拉里通過與丈夫創立的巴基斯坦遺產基金會，組織義工隊，免費向村民傳授建築知識，推廣就地取材，自搭多款零碳兼可負擔又能抗震抗澇的房屋。她還設計了儼如高台廚房的Chulah Cookstove，利用牛糞和木糠等農業廢料為燃料，附有火室、空氣調節管、洗水區、壁架和煙囪，並教婦女製造這款既減碳又衛生的廚房，可減低因煮食而燒傷、罹患呼吸道與心臟疾病風險。這些設計造福巴基斯坦貧苦大眾，還適用於孟加拉、馬拉維等發展中國家。

英皇家建築師學會表揚成就

RIBA主席奧爾福德（Simon Allford）4月底公布獎項時稱，拉里的創意和想像力，在百姓面對天災造成的身心傷害下，解決了他們住屋等迫切基本需要，向世人展示了「建築可以使生活變得更好」，是鼓舞人心的人物。

（法新社/衛報/英國皇家建築師學會）

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