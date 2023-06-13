烏東南反攻報捷 重耗美戰車 智庫：缺空中優勢破俄防線 發展難料

烏軍周日發放片段顯示，士兵在頓湼茨克州村莊布拉霍達特內（Blahodatne）一幢被炸毁建築物升起國旗，又有士兵在鄰近村莊湼斯庫奇湼（Neskuchne）與他們的部隊旗幟合照。烏克蘭軍事部門Tavria發言人舍爾申（Valeryi Shershen）在電視表示，已看到反攻的初步成果。

烏克蘭副防長馬里亞爾（Hanna Maliar）及後指烏軍再收復另一村莊馬卡里夫卡（Makarivka），並指在南部前線的兩個方向推進約300至1500米。至於在烏克蘭東部，烏軍稱已向巴赫穆特附近推進。烏軍反攻雖取初步成果，但收復的聚居點規模相對小，如布拉霍達特內在戰前僅有約1000名居民。

路透社指馬卡里夫卡距離南部港口重鎮馬里烏波爾的西北約90公里，而英國廣播公司（BBC）稱布拉霍達特內坐落通往馬里烏波爾市的道路上。有分析認為，烏軍計劃數月內重奪馬里烏波爾，另有猜測烏克蘭希望切斷克里米亞半島及頓湼茨克州之間的陸橋，把俄軍困在克里米亞。

放眼馬里烏波爾 可斷陸橋困俄軍

美國有線新聞網絡（CNN）周一引述荷蘭防務分析網站Oryx專家亞諾夫斯基（Jakub Janovsky）統計，指烏軍近日行動已損失16輛布雷德利步兵戰車，佔美供109輛戰車的15%。有CNN軍事分析員稱，布雷德利戰車雖裝備優良，但需配合空中支援、長距離火炮及敏銳的情報來使用。

美國智庫戰爭研究所 （ISW）周日亦發表報告，指烏軍在最少4個前線地區展開反攻。惟報告指出，烏克蘭嘗試正面攻擊俄方已準備好的防禦陣地，但烏方缺乏空中優勢，情况難料。報告認為烏軍肯定會面臨一場艱苦戰鬥，烏方未投入絕大部分反攻力量，俄方在前線所有區域的防禦亦非同樣堅固。

烏俄在其他地區持續爆發衝突。俄國防部指上周六晚烏軍出動無人艇攻擊在黑海巡邏的情報蒐集船Priazovye，俄軍擊退無人艇，俄方船艦沒受損。至於赫爾松州檢察官辦公室周日稱俄軍炮擊一艘正疏散平民的救援船，造成最少3死23傷。

（路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）