關切台海局勢 日在美印太佈局角色特殊

「印太」（印度洋-太平洋）地區作為當代國際關係概念的淵源，可追溯至時任日本首相安倍晉三首個任期提出的「自由與繁榮之弧」倡議和「兩洋交匯」演說，以及第二個任期之初提出的「亞洲民主安全之鑽」，甚至「自由與開放的印太地區」表述，也是出自安倍2016年在東京非洲發展國際會議（TICAD）的演說。據《外交政策》2021年報道，正是日本官員在2017年推銷印太概念，吸引到苦於籌謀拉攏印度的特朗普政府外交團隊，令這套論述進入美國外交決策圈並延續至今。

美撮合歐亞盟友 日本積極參與

在拜登政府任內，日本則繼續加深與區內國家的雙邊關係，並參與涉美的少邊結盟活動——在最重要的QUAD以外，還有美日菲南海巡邏和美日韓導彈情報信息共享等最新例子。

美國「撮合」歐洲和亞洲盟友的過程中，日本也有積極參與，俄軍侵烏後，現任首相岸田文雄多次提及「今日烏克蘭可成明日東亞」論述，近期更傳出北約正跟日本商討在東京設聯絡辦事處。儘管《金融時報》最新報道指法國提出反對，令北約東京聯絡處計劃蒙上陰影，但正如報道引述英國智庫國際戰略研究所（IISS）日本專家越野結花所指，聯絡處的商討可見岸田「看到歐洲-大西洋（Euro-Atlantic）和印太（Indo-Pacific）兩戰略環境的有力連繫……並尋求跟志同道合伙伴協調合作方式」。

中方對這些變化也有不滿。上月傳出北約東京聯絡處的商討時，外交部已點名質疑日本「是否真的要充當『北約亞太化』的『急先鋒』」，又強調由於近代軍國主義侵略那段歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。另一例子是去年北約首邀印太伙伴國家領袖參與峰會擴大會議，儘管日本只是4個伙伴國之一，但官媒新華社當時發表署名評論文章，點名指摘日本「配合北約禍水東引……用心險惡」。

藉安保三文件轉型 日本最重要一步

然而，日本最重要的一步是自我轉型。日本去年12月更新「安保三文件」（即《國家安保戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛能力整備計劃》），形容中國為日本「帶來前所未見的最大戰略挑戰」，並賦予自衛隊攻擊敵方領土導彈據點的「反擊能力」，大幅改變戰後「專守防衛」政策。另外為執行三文件的新措施，日本防衛經費擬在2027年提升到GDP的2%，增幅之大被日媒形容為「實屬罕見」。

香港嶺南大學政府與國際事務學系教授張泊匯向本報形容，日本此舉「大幅改變地區平衡和安全動態」，而且是澳英美AUKUS核潛艇項目外，另一對台海局勢長遠更重要的發展。

對台海局勢的考慮，正是日本外交積極的重要動機，這點從日本聯同美國推動在外交場合引入「台海和平穩定的重要性」表述可見一斑。日本學者松田康博在台灣《自由時報》最新專欄更分析，G7峰會領袖聯合公報其實有按日方論述升格該表述，將台海重要性解釋為「對國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，正是呼應日本新版《國家安保戰略》用詞。

學者：日視兩岸統一「戰略災難」

以研究日本著稱的阿德萊德大學亞洲研究學系榮休教授賈殷（Purnendra Jain）向本報解釋，對比美國視防衛台灣為攸關太平洋軍事霸主地位，日本則視之為「極度重要」。他指東京需要華府軍事支持來維持台海現狀，「因為台灣合併到中國大陸會成為日本的戰略災難，東京不願看到跟自己有領土爭議和歷史敵意的共產主義中國來到家門口」，日本大增防衛支出正是這賽局的一部分。他補充，一旦台海衝突發生，按歷史判斷澳洲肯定會支持美國，但印度不大可能有直接的軍事參與。

明報記者 周宏量

（編按：本篇為「中美角力2023」系列之五〈推印太「少邊結盟」 美偕盟友織網制華」〉（6月12日見報）衍生特稿）

（中美角力2023）