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SIPRI：全球核彈儲備增86枚 中國佔60

【明報專訊】瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（12日）指出，在地緣政治緊張局勢升溫下，全球可供使用的核彈頭軍事儲備，較一年前增加86枚，其中中國庫存核彈頭數目從350枚增至410枚。SIPRI總監史密斯（Dan Smith）警告，全球正漸漸進入人類史上危險的時期之一。

SIPRI指出，2023年全球估計有12,512枚核彈頭，其中9576枚屬於隨時可使用的軍事儲備，較一年前增加86枚，終結其自冷戰以來逐步下跌的趨勢。在新增核彈頭庫存中，中國增加60枚，俄羅斯增12枚，巴基斯坦和朝鮮各增5枚，印度增4枚。

在全球所有核彈中，估計3844枚已部署在導彈和飛機上，其中約2000枚處於高度備戰狀態，意味它們被安裝在導彈或存放於擁有核轟炸機的空軍基地，幾乎全部均屬於美國和俄羅斯。美俄擁有全球近90%核武，除了可使用的核武，兩國各自擁有1000多枚退役核彈頭，正逐步拆除。

總監指烏戰非庫存增加原因

SIPRI研究員指出，俄軍入侵烏克蘭後，核武管制與裁軍的外交努力遭遇挫折。美國暫停與俄羅斯的「雙邊戰略穩定對話」；俄羅斯2月也宣布暫停參與2010年的《新削減戰略武器條約》（New START）。與此同時，SIPRI總監史密斯表示，核武庫存的增加不能拿烏克蘭戰爭來解釋，因為研發新彈頭需要更長的時間，且大部分增加核彈頭的國家並未受到這場戰爭的直接影響。

（衛報/法新社）

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