意前總理貝盧斯科尼病逝

四度任總理 曾捲性醜聞貪腐風波

貝盧斯科尼1936年出生於意國北部一個尋常家庭。他曾擔任郵輪歌手，在1960及1970年代透過在米蘭的房地產交易中致富。1980年代他建立電視王國，其後在1994年加入政壇，亦曾在1986年至2017年成為意甲球隊AC米蘭的班主，在2018年他收購另一家現為意甲球會的蒙沙（A.C. Monza）。他於1994至2011年共四度擔任總理一職。在2019年及去年，他先後當選歐洲議會議員和意大利參議員。他創立的意大利力量黨是現執政聯盟成員。

自2016年起，貝盧斯科尼健康逐漸轉差。包括在2016年接受心臟手術，另亦患上前列腺癌、在2020年確診新冠。他亦患有血癌，今年4月曾因肺部問題進入重症監護室，5月中旬出院。6月9日，他再次入院做「定期檢查」，至本周一早上約8時半於米蘭聖拉斐萊醫院離世，5名孩子中有4人當時陪伴在旁。

貝盧斯科尼在意國政壇影響巨大，同時亦不乏醜聞風波。他在2011年下台時意國除了幾乎陷入希臘式的債務危機，他的聲望亦因被指舉辦有未成年女性參加的性派對而受挫。他曾就指控上訴被判無罪，但在2013年因稅務欺詐被定罪，令他5年內不能擔任公職。

（路透社/法新社）