「金融大鱷」信奉開放社會 被轟推顏色革命

索羅斯自視為「開放社會」（open society）概念奠基者之一、著名猶太裔哲學家波普爾（Karl Popper）的追隨者，強調政治除分權、保障言論和選舉自由外，更應明確追求「真理」（truth），他自己早於1979年開始關注全球人權。OSF 1986年在中國設立屬會，關注當地民主發展，並在1989年天安門事件前關閉。同年柏林圍牆倒下和1991年蘇聯解體後，OSF業務及網絡擴展至中東歐和中亞國家，至今目標在全球各地推動人權和建構開放社會。

索羅斯這些行動某方面被視為散播左翼思想，備受反猶主義等人士針對。其在祖國匈牙利創立的中歐大學（CEU）2017年遭右翼總理歐爾班針對取締，2020年歐洲法院裁定相關匈牙利法案有違歐盟法律。OSF原設於布達佩斯的行動辦公室則在2018年遷往德國柏林。另有陰謀論者批評索羅斯以猶太資本「控制美國」，並在全球推動「顏色革命」。索羅斯接受《華爾街日報》訪問時稱自己「常淪為譴責的對象」。

曾批習「最危險敵人」 京：不值一駁

索羅斯2019年1月曾在瑞士達沃斯世界經濟論壇宣稱中國是世上「最富有、最強大、技術最先進的威權政權」，這讓被指個人集權的習近平成為「開放社會最危險的敵人」。時任中國外交部發言人華春瑩回應指個別人士言論「顛倒黑白和是非，毫無意義，不值得一駁」。

（BBC/美國之音/環球時報/明報資料室）