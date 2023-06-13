索羅斯千億王國交棒 子稱較父「更政治」 接班人亞歷山大：加強推進平權 力阻特朗普重返白宮

《華爾街日報》報道，亞歷山大（Alexander Soros）去年12月低調獲選為索羅斯（George Soros）創辦的「開放社會基金會」（OSF）董事會主席，他目前亦是參與監督「索羅斯基金管理」的投資委員會中唯一家族成員，以及索羅斯名下「超級政治行動委員會」（super PAC）主席。OSF 1984年初步成立以來，曾支持前蘇聯國家、中國等建立民主政府，至今其網絡已擴展至全球逾120國或地區。索羅斯發言人指出，家族大部分250億美元資產未來數年將挹注OSF，「超級政治行動委員會」則將獲1.25億美元（約9.75億港元）撥款。

亞歷山大在上述首次公開訪問中，自詡立場中間偏左的思想家，形容相較父親索羅斯：「我更政治」。報道亦指兩人政治及慈善關注重點不同，亞歷山大比索羅斯更聚焦美國本地政治，計劃擴大投票和墮胎權，以及推動性別平等。亞歷山大亦計劃運用家族豐厚財產在明年美國大選支持左翼政客，並憂慮特朗普可能「回朝」。

2015年任父副手 親力親為注重細節

OSF內部和外界原先都看好索羅斯跟首任妻子所生次子喬納森（Jonathan Soros）為接班人。現年52歲的喬納森具金融背景，個性亦被指相對沉穩，2002年加入索羅斯對冲基金後，曾帶領公司經歷2008年金融海嘯，後於2012年從家族業務中抽身。接班人之位終落於索羅斯第二任妻子的長子，擁加州大學柏克萊分校歷史學博士學位的亞歷山大身上。亞歷山大除被傳媒拍得常與名模、球星開派對外，早年開會被指不常發表意見，但2015年全職參與家族業務後改進演說技巧，同年躍升成為父親副手。他做事多親力親為，並會注意索羅斯慣於無視的細節，從而贏得公司同事讚賞。

索羅斯稱子思想相近 憑本事繼承

相比喬納森在與索羅斯意見相左時會出聲頂撞，亞歷山大成長過程中得到父親較多照顧，二人常談論全球政治。《華爾街日報》引述索羅斯稱，他原本沒想過把OSF交託予5名子女的任何一人，但指亞歷山大的思想與自己相似，接班人之位是對方「爭取回來」（earned）。

「金融大鱷」5子女 原非接棒人選

索羅斯1930年生於匈牙利布達佩斯，童年時父母隱瞞猶太人身分而避過納粹迫害。戰後索羅斯先移居倫敦，1970至1980年代在紐約以對冲投資活動致富，並憑1992年英鎊急貶進帳10億美元而蜚聲國際。1997年亞洲金融風暴，索羅斯為首的國際投資者狙擊香港股匯，終被港府共斥資18%外匯儲備入市干預擊退。索羅斯以對市場變化反應靈敏的投資風格著稱，亞歷山大指父親在與家人在一起時，也時常心繫金融動向。

對於自己，亞歷山大說：「以我的出身本容易放任迷失，但我選擇成為工作狂，如今我的生命便在於工作。」

（華爾街日報/衛報/明報資料室）