推印太「少邊結盟」 美偕盟友織網制華 成員逾「雙邊」效率勝「多邊」 可成中美角力新趨勢

兩者正好同中有異地體現華府的印太佈局思路：相同在於QUAD和AUKUS分別只有4國和3國參與，聚焦於有限議題，體現用「少邊主義」補充「雙邊主義」，以及由有限度「結盟」或伙伴關係來代替正式「同盟」的新方向，透過將同盟網絡化填補舊日「軸輻式」體系的不足；相異在於AUKUS多了一重連繫歐洲與印太盟友的眼界，北約涉足亞洲正是這路線的變奏。

無論QUAD、AUKUS還是北約涉足亞洲，在北京看來都是華府主導的敵意行為。有內地學者向本報指出，美國在印太地區採取的少邊結盟確具較強的解決問題潛力，北京一邊會對美方推動的少邊合作「保持高度警惕」，一邊或會仿效這套模式反制。換言之，中美戰略競爭或會催生「更多更複雜的少邊合作」，助推雙方角力和相互制衡。

明報記者 周宏量、洪明超

【系列之五】

冷戰美同盟佈局方式 歐洲亞太迥異

二戰結束後，美國在歐洲和亞太地區建立模式迥異的同盟體系。作為歐洲防衛的核心，北約（NATO）是由北美和歐洲多國組成的「多邊」（multilateral）軍事同盟，重點是北約第五條「集體防衛」條款：任何成員國受到武力攻擊等同全體成員國受襲，其他成員國會向直接受襲的盟邦施援。

在亞太地區，美國採取「軸輻式」（hub-and-spokes）同盟體系，即美國作為中心（軸）跟區內國家建立多個相互無甚聯繫的「雙邊」（bilateral）同盟或伙伴關係（輻）。美國自冷戰延續至今的條約盟友共5個：日本、韓國、澳洲、菲律賓和泰國。台灣是特殊例子，國府遷台後，1954年跟時有建交的美國訂立同盟條約，其後華府因改跟北京建交而將其廢除（1980年失效），但跟台北當局維持密切安全伙伴關係至今。

美國在亞洲僅有的多邊同盟「東南亞條約組織」（SEATO，由美、英、法、澳、菲、泰、紐和巴基斯坦在1954年建立）則失敗收場，在越戰結束後的1977年解散。

印太時代 美求填補軸輻體系不足

上述同盟架構在冷戰結束後大致延續。北約數度擴張，現待瑞典加入成員國將增至32個。美國與亞洲雙邊盟友經歷較沉寂時期後，奧巴馬政府提出「重返亞太」，特朗普政府以拉攏印度的「印太」概念取代「亞太」，現屆拜登政府延續並強調重視盟友，令美國的亞洲同盟體系出現「翻新」趨勢。

美推盟友雙邊、涉美少邊合作

美國在印太時代的同盟架構仍建基於軸輻式體系，差異在於華府現推動盟友之間建立雙邊安全機制，以及涵蓋美國的三邊或四邊合作架構——即「少邊」（minilateral，又譯「小多邊」）模式：參與國家不止兩個（即非雙邊），數量之少又不足以用多邊來形容；這些合作模式並非正式和全面的同盟（alliance），而是針對特定議題或目標而設的結盟（alignment）。這種「少邊結盟」的最佳例子，是特朗普任內重啟的QUAD和拜登任內建立的AUKUS。

對於上述趨勢，有西方學者或官員稱之為「軸輻+」或「網絡化」，但最形象化比喻來自白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）及其麾下愛將杜如松（Rush Doshi）。二人獲任命前投書《外交事務》網站預告重整印太秩序策略，「美國應該鼓勵區內國家的全新軍事和情報伙伴關係，同時仍要深化那些美國可發揮重大作用的關係——即在眾所周知的美國為軸、盟友為輻的地區同盟體系中設置『輪胎』」。

兩廂情願合作 「輪胎」策略有收成

坎貝爾和杜如松前年1月上任後執行「輪胎」策略，去年2月白宮《印太戰略》文件指出，為求區內跟盟友和伙伴建立「集體能力」，美國「支持和賦權盟友和伙伴自行承擔地區領導地位」，「並安排彈性的小集團以集中我方集體強項——尤其是通過QUAD，來應對這時代的決定性議題」。

上述工作如今漸見「收成」（見表）。AUKUS今年3月舉行首場峰會，其間正式公布核潛艇項目合作細節。美日澳、美日菲、美日韓等三邊合作逐漸成形，美日菲的海岸防衛隊6月1日起首度舉行南海聯合巡邏演習。美日澳菲趁本月初香格里拉對話間隙首辦4國防長會議，反映菲擬加強對美日澳的關係。

阿德萊德大學亞洲研究學系榮休教授賈殷（Purnendra Jain）向本報形容，日本和澳洲是美國亞洲同盟體系的北、南兩「錨」，這點現未改變，但志同道合國家的網絡同時在區內擴展，QUAD是最主要例子——即使印度跟其他成員國無同盟關係也可參與。他解釋，較大型的多邊機構如東亞峰會、東盟地區論壇以至某程度上的聯合國等，因無力化解具挑戰和迫切性的議題而漸失影響力，促使少邊主義成為日益重要的外交模式。

賈殷這名來自印度、任教於澳洲的研究日本專家，以日本及澳洲為例，指日、澳兩國意識到作為同盟領袖的美國，其力量和影響力正在下降，因此當年日本首相安倍晉三熱中於引入印、澳等志同道合國家進入日方戰略軌道，為東京擴展美國以外的戰略或軍事聯繫，並為現任日揆岸田文雄大致上跟隨。

庫珀：美推歐亞盟友合作過程難

美國又促進歐洲和亞洲盟友的連繫，藉此連結「歐洲-大西洋」和印太兩個戰略區域：在AUKUS以外，北約去年邀日韓澳紐4個印太伙伴的領袖參與峰會擴大會議、今年傳出探討在東京開設亞洲首個聯絡處都是例子。美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）向本報說，歐洲與亞洲兩個區域「仍是分隔，但愈來愈相互連接」。他指美國推動歐、亞盟友合作會是「困難過程」，現時仍只在起步階段。

考慮台海局勢 印太部署矛頭指中國

拜登政府在《印太戰略》文件不諱言，美國加強關注印太，部分出於區內面對「尤其是來自中國」巨大挑戰。區內各國也有類似合作動機，戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞項目主任波林（Greg Poling）向本報稱，過去幾年區內三邊及其他少邊伙伴關係的演化，是出於這些國家對中國的共同焦慮，包括中方在海上和經濟領域等的「脅迫」。

這些國家未必像美國般重視台海局勢。波林形容台灣是各國與華府加強合作的其一動機，「但對上述大部分伙伴關係來說不是最重要」。庫珀也不認為美國同盟網絡化會特別對台灣有大幫助，因台海威懾仍主要視乎台北、華府以至也許還有東京的行動，其餘同盟重整工作未必有重要威懾作用，但緊急狀况下仍可能助維持美國武力存在。

張泊匯：唯AUKUS核潛項目具實效

然而，從個別最受矚目的印太合作項目看，台灣顯然仍是美國焦點，例如菲律賓4月公布4個新增美軍未來基地選址，有3個位處呂宋島北端，直面該國最北部島群跟台灣本島之間的巴士海峽，被解讀為有助美軍應對台海突變。

AUKUS核潛艇項目是另一例子：核動力潛艇續航力更強，據美國智庫估算，從澳洲西部珀斯軍港出發，可在常規潛艇無法抵達的台灣以南海域停留逾70天。香港嶺南大學政府與國際事務學系教授張泊匯向本報指出，美國在區內推動的新安全合作中，唯有AUKUS核潛艇項目能對地區力量平衡產生真正影響，其餘包括QUAD都幾乎只具象徵效果。

「少邊」具潛力 華學者指北京或仿效

中國也清楚美國印太同盟新佈局的針對性，這從外交體系回應可見一斑。2020年10月，時任國務委員兼外長王毅曾炮轟美國「印太戰略」事實上是「以『美日印澳』四國機制（按：指QUAD）為依託，企圖構建所謂印太版的新『北約』」。到AUKUS核潛艇計劃2021年9月首次公布，王毅則警告其「五重危害」，包括製造核擴散風險、誘發新一輪軍備競賽、損害地區繁榮穩定、破壞東南亞無核區建設和引致冷戰思維回潮。對於北約涉足亞洲，中國外交部則強調亞洲不是北大西洋地理範疇，也不需要建立所謂「亞太版北約」，批評北約「執著東進亞太、干預地區事務、挑動陣營對抗」。

祁懷高：中方自視「海陸兼備」 抗美封鎖

復旦大學國際問題研究院副院長祁懷高向本報表示，美國印太戰略的目標是聯合日本、澳洲、菲律賓和印度尋求對該地區的海上控制，並把中國的對外戰略發展封鎖在歐亞大陸上，但中方自視為「海陸兼備」的國家，其戰略是從周邊海域發展，以保有自身利益。

祁懷高認為，美國推動少邊合作，動機是積極制衡中國，背景有三：（一）美國權力優勢被弱化和稀釋，即從冷戰結束時的單極霸權到21世紀出現的美國「單極弱化」；（二）21世紀以來，亞太地區體系出現了多節點網絡，美國使用少邊主義來力推其同盟體系網絡化轉型；（三）隨着全球化進程受挫，多邊主義進程也遭遇挫折，少邊主義興起。他解釋，少邊主義有效之處在於成員上多於雙邊主義，運作上規避多邊主義的低效率缺陷，「少邊主義具有高效率、功能性、靈活性和排外性特點，這使得其具有較強解決問題的潛力」。

祁懷高表示，中國將對美國推動的AUKUS和QUAD少邊合作「保持高度警惕」，但同時「也可能會考慮（跟中方）志同道合的國家也開展少邊合作」。他總結道：「如果中美戰略競爭進一步加劇，不排除出現更多更複雜的少邊合作。在國際格局面臨百年未有之大變局背景下，少邊合作有可能進一步助推大國權力競爭和相互制衡。」

（中美角力2023）