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烏總統首證反攻 俄稱擋住

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基上周六（10日）首次向傳媒證實烏軍已展開「反攻與防衛行動」，「但我不會細說去到什麼階段」。他入夜後再在錄影演說中提到戰况最激烈的東部和南部前線，敦促軍隊繼續戰鬥。俄方則堅稱擋住烏軍攻勢。

俄羅斯總統普京上周五聲稱烏軍反攻毫無進展，俄國防部上周六再指烏軍過去24小時在頓涅茨克南部、往扎波羅熱州和頓涅茨克州方向發動的襲擊皆不成功。烏克蘭總參謀部及軍方發言人則表示，烏軍在東部城鎮巴赫穆特和馬林卡一帶擊退敵方攻擊，並在巴赫穆特附近推進了1400米。另外，莫斯科西南部卡盧加州長稱，有兩架無人機周日凌晨墜落當地，造成輕微破壞。

加拿大軍援加碼29億

美國智庫戰爭研究所（ISW）上周六分析指，烏軍至少在4個州的前線作出反攻行動，地理定位片段顯示烏軍在扎波羅熱州奧里希夫鎮以西南和東南方向展開反攻，在扎波羅熱州西部取得局部進展。該分析又提到，俄羅斯消息人士指西方給予烏軍的設備具有卓越的夜間光學系統，令烏軍在夜間攻擊時擁有戰術優勢。

加拿大總理杜魯多上周六訪問基輔，宣布增撥5億加元（約29億港元）軍援烏克蘭，參與培訓烏軍戰機機師，另撥1000萬加元（約5800萬港元）援助受上周卡霍夫卡水壩崩塌水浸之苦的災民。

（法新社/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）

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