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美「大學及航空炸彈客」疑獄中自盡

【明報專訊】由數學奇才淪為美國本土恐襲者的卡欽斯基，上周六（10日）在北卡羅萊納州布特納的聯邦監獄中昏迷，送院後宣告不治，終年81歲。《紐約時報》引述知情者報道，卡欽斯基在獄中自殺。

數學奇才荒野獨居 視現代科技邪惡

卡欽斯基（Ted Kaczynski）是警方和新聞界口中的「大學及航空公司炸彈客」（Unabomber，語出University and Airline Bombing的省略）、「渴望成為完美匿名殺手的思想扭曲天才」。他1942年生於芝加哥一個波蘭裔工人家庭，智商達167，少年時就懂得用組裝電池、導線、硝酸鉀等製造爆炸物。他16歲時靠獎學金升讀哈佛大學數學系，1967年在密歇根州大學取得數學博士學位，曾成為加州大學柏克萊分校最年輕數學系助教。

然而，卡欽斯基自幼性格孤僻，童年因患嚴重蕁麻疹被長時間隔離，在哈佛讀書時曾參與一項後來被批評為不道德、臭名昭著的心理科學實驗，其間面對多個小時的極端言語、情感虐待。該項實驗宣稱研究人類如何處理壓力。

他自1971年起遠離都市，到蒙大拿州的荒野離群獨居，並開始製造炸彈。他視現代科技為邪惡，1978至1995年間至少16次寄出或親自送遞炸彈，襲擊素不相識的學者、科學家、電腦舖東主、航空公司老闆等，導致3人死亡，23人因而受到失去視力、失聰或斷指等傷害，有航機被放炸彈而迫降。

18年釀3死23重傷 「萬言書」成破案關鍵

惟卡欽斯基未有留下具體線索，令負責調查的警方束手無策。直至1995年9月，他向傳媒寄了3.5萬字《工業社會與未來》宣言，其親弟覺得文章思維近似兄長，向警方舉報。翌年4月，卡欽斯基在獨居小屋被捕，1998年認罪，並被判8次連續執行、不得假釋的終身監禁。

（路透社/法新社/紐約時報）

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