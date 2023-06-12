比對蘇聯設站監控 美專家：新冷戰非虛

莫斯科在古巴營運情報站40載

古巴導彈危機的觸發點是美國當年曾在意大利和土耳其部署彈道導彈，莫斯科於是擬在古巴「照辦煮碗」反制。與此同時，蘇聯1962年起在哈瓦那附近營運洛爾德斯（Lourdes）信號情報站，到冷戰結束後由俄羅斯繼承，在2002年曾停止，但2014年傳出死灰復燃。對照現今，美國也在印太盟友部署被指有能力監控解放軍動向的設施，其中韓國2017年部署薩德系統尤其惹來北京強烈反彈。

美國智庫外交關係協會（CFR）高級研究員艾布拉姆斯（Elliott Abrams）上周五在《國家評論》網站撰文，指中國取代蘇聯從古巴監視美國，象徵着世人已身處新冷戰局面；中國自視為蘇聯的替代者和繼任者，是美國的主要對手；若部署古巴的間諜行動對蘇聯有用，中國也會想要同樣優勢。他又質疑，事件證明奧巴馬和拜登兩屆政府尋求改善與古巴關係的工作愚蠢，畢竟古巴不會離開逐漸由中國接管領導的共產主義陣營。

（華爾街日報/國家評論）