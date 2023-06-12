美官改口風 稱華早設古巴竊聽站 京上周即時駁斥污衊 拜登被指淡化保布林肯訪華

引情報稱2019年升級設施

一名政府官員表示，當拜登總統於2021年1月上任時，「我們得知了一些中華人民共和國在世界各地進行的敏感活動，包括在全球範圍內擴展其海外後勤、建立基地和情報蒐集基礎設施，以便讓（軍隊）在更遠的距離投射並維持軍事力量」，「這些活動包括在古巴境內設立中國情報蒐集設施」。聲明稱，「事實上中國在2019年將古巴的情報蒐集設施升級」，美方有「完整的相關情報紀錄」。拜登政府亦評估此前特朗普政府已注意並曾試圖應對相關挑戰，惟進展未如理想，需要更為直接的方法。

指前朝應對不力 拜登「減慢」華進度

該匿名官員續表示，總統拜登數月內指示官員處理事件，通過外交途徑與北京交涉，但拒絕交代箇中詳情，僅稱交涉取得「成果」，美方專家評估其外交努力「減慢了」中國在古巴設立間諜據點的進度，「我們（美方）認為中華人民共和國未有取得預期效果」。官員指中方繼續嘗試提升在古巴的勢力，而美方會繼續努力瓦解這些勢力。

《華爾街日報》上周四（8日）率先報道，中國將在古巴建立秘密竊聽基地，將能截取美國東南部的電子通訊。報道引述知情官員說，中國已同意向資金緊張的古巴支付數以十億計美元，換取古巴允許中方建站，而且兩國已原則上達成協議。

白宮國家安全委員會發言人柯比上周四稱報道內容「不準確」。中國亦否認報道。外交部發言人汪文斌上周五表示「不了解情况」，指「造謠污衊是美國的慣用伎倆，肆意干涉他國內政是美國的專利」，指美國方是「名副其實的『監聽大國』」。

三國上周否認 共和黨人批白宮誤導

拜登政府在兩日內改變說法，引來共和黨批評。眾議院美國與中共戰略競爭專責委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）質疑，拜登政府此前否認中共在古巴有竊聽基地，指對方蓄意誤導美國民眾，並「洗白」中共「侵略」行為。該委員會民主黨成員托雷斯（Ritchie Torres）則稱，美國國會有需要介入監察上述中國在古巴的行為。

拜登政府短時間內改口風的原因暫未清楚。參議院情報委員會正副主席沃納（Mark Warner，民主黨）和魯比奧（Marco Rubio，共和黨）上周四發聲明，指《華爾街日報》的最初報道令他們「極其不安」，強調無法接受中國在距離佛羅里達州160公里內的位置設置情報設施。NBC前天引述一名西方外交官指，華府致力確保布林肯下周日訪問中國能成行，「不想被捲入任何困難議題」。

布林肯原定今年2月上旬訪華，但出發前不久美國擊落進入其領空的中國氣球，令兩國關係緊張，該次訪問亦告吹。美國亞太事務助理國務卿康達和白宮國安會「中國與台灣事務」高級主任貝莎蘭本月初訪華，隨後傳出布林肯重啟訪華行程。

（綜合報道）