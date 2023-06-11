「政治凌駕科學」 尹錫悅被指淡化問題免礙對日關係

前朝文在寅政府強烈反對

日本2021年宣布將會把核廢水經處理後排海，當時韓國文在寅政府曾強烈反對，並獲國民普遍支持，但尹錫悅政府上台後對這問題明顯變得低調，甚至刻意淡化。科學技術情報通信部長李宗昊上周中聲稱，「很多科學家」指日本排放核廢水「不是很值得憂慮」，執政國民力量黨人亦稱所謂的核廢水污染是「非科學宣傳」，更批評在野共同民主黨等人「煽動怪談」。

中國遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋稱，韓國政府態度改變不代表核廢水變得安全，而是出於政治目的，在核廢水問題上沉默。中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生指出，拜登政府上台以來，美國明顯加大了在印太地區的外交、經濟與軍事投入，在東北亞地區將日韓視為「馬前卒」，美國想把美日同盟、美韓同盟關係升級為美日韓三邊同盟，就是旨在利用兩國聯合遏制圍堵中國。

陳洋亦說，日本之所以敢無視國內外反對，執意推進核廢水排海，一個主要原因在於美國默許。他預計韓國國內不滿日排放核廢水聲音、抗議活動將愈來愈多。韓國明年舉行國會大選，在民眾不滿尹錫悅政府應對核廢水問題下，料其支持率將進一步下跌，執政黨甚至可能在選舉中慘敗。

（綜合報道）