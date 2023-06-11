福島排核廢水在即 韓民眾搶鹽囤海產

路透社上周五報道，韓國社會普遍認為，日本將核廢水用海水稀釋後循管道排到約1公里外海域的做法，會令輻射物擴散，禍連韓國海域和海產，勢將打擊韓國的魚生、壽司店等生意，並污染海鹽。上月的Research View民調顯示，逾85%韓國受訪者反對日本排放核廢水計劃，七成表示廢水排放後將減購海產。罐頭吞拿魚生產商Sajo Seafood周三股價就急升逾6%。

海鹽公司股價單日升28％

Newsis報道，搶鹽近期成為熱話，指上月初開始以批發商為主出現「食鹽不足」。首爾海鹽批發商玄永吉（譯音）對路透社說：「你看我這兒似乎尚有許多鹽要賣，但其實已經全部出售等待付運。顯然，供應並不足夠，所以我收不到更多鹽。我還要做生意，可是沒有鹽了。」他表示，食鹽銷量近日增加了四、五成，價格亦隨之上漲。《韓民族報》上周五（9日）報道，部分主要海鹽批發處已於6月初「賣斷市」，令鹽價飈升，20公斤一袋鹽原賣2.5萬韓圜（152港元），上周四起賣3萬至4萬韓圜（約183至244港元）。中小型海鹽公司Insanaga股價周三單日升了28%。

韓國海洋水產部承認，一袋20公斤海鹽6月首周價格較兩月前急升近27%，但歸因近月惡劣天氣和產量下降，而非恐慌搶購。該部門承諾加強監測鹽場放射性物質水平，並維持禁止入口福島一帶海產。

中國駐日使館：危害不可估量

中國駐日本大使館上周發表聲明，指福島核廢水排海具不可估量的跨國危害。自排海之日起相關放射性物質在57天內即可擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球。中國駐韓國大使邢海明上周四就福島核廢水問題稱，中韓作為日方近鄰，應從維護本國人命安全及守護全球海洋生態出發，攜手勸阻日方將廢水排海。國際原子能機構去年評估曾稱，福島核廢水排放對人影響「非常低」，其專家明將再訪日，了解檢測核廢水排放技術、相關環境監測和安全管制等。

（路透社/Newsis/韓民族報/中通社）